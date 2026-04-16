Tragiczny wypadek w Warszawie. Autobus stanął w płomieniach

Autobus miejski warszawskiej linii 213 stanął w ogniu w czwartek rano – poinformował Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji. Pożar rozpoczął się w tylnej części pojazdu, od strony komory silnika. W wyniku zdarzenia nikt nie został poszkodowany.

Zarząd Transportu Publicznego poinformował, że z powodu zablokowanego przejazdu w rejonie ulic Kadetów i Poprawnej, pojawiły się utrudnienia w kursowaniu linii 213 oraz 219. W związku z tym możliwe są opóźnienia kursów oraz skierowanie linii na trasy objazdowe.

