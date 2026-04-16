Cenckiewicz żąda pieniędzy od Tuska. „Wpłacamy i nie bredzimy”

16 kwietnia Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego napisał w serwisie X o „dwóch klęskach sądowych” Donalda Tuska jako Prezesa Rady Ministrów. Przypomniał, że chodzi o wyrok z 17 czerwca 2025 roku przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz ten z 15 kwietnia 2026 r. przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Dodał, że dotyczą „uchylenia bezprawnych decyzji o cofnięciu poświadczeń bezpieczeństwa w dniu 31 lipca 2024 r. przez Jarosława Stróżyka i jego pomocnicę Karolinę Kisłowską z SKW” .

Cenckiewicz domaga się zwrotu kosztów

W swoim wpisie Cenckiewicz zwrócił się do Donalda Tuska, aby wykonał wyrok WSA z zeszłego roku. Polityk podkreślił, że wyroki sądów „są okazją do ostatecznego uregulowania finansowych zobowiązań” wobec niego.

„WSA w ośmiu wyrokach z 17 czerwca 2025 r. uchylających osiem bezprawnych decyzji Stróżyka/Kisłowskiej zasądził od pana, jako prezesa Rady Ministrów, każdorazowo kwotę 697 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania "na rzecz skarżącego" czyli mnie. Krótko mówiąc, daje to łączną kwotę 5576 zł (8 razy 697 zł), jaką powinien mi Pan Premier zwrócić już w zeszłym roku po wyroku WSA” – napisał Censckiewicz.

Dodał także, że nie będzie się domagał dodatkowych środków związanych ze zwłoką w przekazaniu zasądzonej kwoty. Zwrócił jednak uwagę, że może to zrobić NSA.

Zdaniem polityka konieczna jest także „natychmiastowa dymisja Stróżyka, który szkodzi nie tylko SKW, ale naraża również pana premiera na niepotrzebne straty i wydatki, których nie można będzie pokryć nawet z prezydenckiego SAFE” .

Pieniądze trafią do TV Republika

Sławomir Cenckiewicz poinformował także, że kwotę zasądzoną przez WSA przekaże Fundacji Republika oraz TV Republika. Chce w ten sposób „wesprzeć wolność słowa” , której Tusk ma „permanentnie zagrażać” .

"To co, panie premierze? Robimy, nie gadamy!!! Czyli wpłacamy, i nie bredzimy jak ORMO-wiec po godz. 13.00 w ojczyźnie ludowej!" dodał.

