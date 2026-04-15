Macron nie przyjedzie do Warszawy. Z Tuskiem spotka się gdzie indziej

W poniedziałek 20 kwietnia prezydent Francji Emmanuel Macron ma pojawić się w Polsce. Na zaproszenie Donalda Tuska przybędzie do Gdańska.

Macron z wizytą w Gdańsku. Spotka się z Tuskiem

Co ciekawe, o wizycie prezydenta Macrona w Gdańsku poinformował portal internetowy urzędu miasta, zaznaczając jednocześnie, że oficjalnego ogłoszenia nadal nie było. Urzędnicy zapewniają jednak, że wizytę potwierdzono już w dwóch niezależnych źródłach: jednym w Polsce i drugim we Francji.

Emmanuel Macron w Polsce gościł już w 2020 i 2024 roku. Nigdy wcześniej nie był jednak w Gdańsku. Tym razem odwiedzi stolicę Pomorza w związku z rocznicą podpisania traktatu w Nancy oraz weźmie udział w uroczystości wręczenia Nagrody im. Bronisława Geremka za umacnianie relacji polsko-francuskich. To wspólna inicjatywa MSZ oby krajów.

Wizyta Emmanuela Macrona w Polsce. Co prezydent Francji zobaczy w Gdańsku?

Odwiedziny francuskiego prezydenta będą miały charakter państwowy. Rozpocznie je uroczystość na Cmentarzu Francuskim na Siedlcach. To osiedle, z którego pochodzi prezydent Karol Nawrocki i na którym pochowano najwięcej francuskich jeńców i żołnierzy poza ojczyzną. Mowa nawet o około 1,5 tys. osób.

W trakcie swojej wizyty Emmanuel Macron ma także odwiedzić Europejskie Centrum Solidarności, Dwór Artusa oraz być może Ratusz Głównego Miasta. Z Donaldem Tuskiem prawdopodobnie rozmawiać będzie o kwestiach związanych z bezpieczeństwem i zbrojeniami. W maju ubiegłego roku Polska i Francja podpisały w Nancy traktat o wzajemnych gwarancjach bezpieczeństwa. Zawarto w nim klauzulę o wsparciu militarnym na wypadek ataku. Wcześniej podobne porozumienie Francuzi zawarli jedynie z Niemcami.

Nancy to symboliczne dla Polski i Francji miejsce. Źródła historyczne podają, że to właśnie w Nancy w 1736 roku osiadł po wygnaniu z ojczyzny król Polski Stanisław Leszczyński, teść króla Francji Ludwika XV, nazywany księciem Lotaryngii.

