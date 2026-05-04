Wypadek Łukasza Litewki. Śledczy ucinają spekulacje

Od kilku dni w mediach społecznościowych pojawiają się niepotwierdzone doniesienia na temat pochodzenia pojazdu, który uczestniczył w wypadku. Wielu internautów uważa, że miał on kijowski numer rejestracyjny, o czym miałyby świadczyć oznaczenia „AA” znajdujące się na tablicy.

„Nie miał ukraińskich tablic rejestracyjnych”

„Nie potwierdzamy, że samochód biorący udział w wypadku miał zagraniczne numery rejestracyjne. Jednocześnie informujemy, że dla prawidłowego toku postępowania prowadzonego, pod nadzorem prokuratury, nie możemy udzielać dokładniejszych informacji i upubliczniać szczegółów prowadzonej sprawy” – poinformował w komentarzu dla serwisu Demagog Zespół Prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Zalecono również, aby krytycznie podchodzić do wpisów pojawiających się w sieci, a także zwracanie uwagi na komunikaty służb. Jak przypomniano, „rozpowszechnianie dezinformacji wprowadza opinię publiczną w błąd i wywołuje bezpodstawne emocje” .

Tę wersję potwierdził również rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu. Jak poinformował serwis, z jego komunikatu wynika, że samochód „nie miał ukraińskich tablic rejestracyjnych” .

Warto zwrócić uwagę, że oznaczenia AA znajdują się na tablicach rejestracyjnych pochodzących z Kijowa, jednak są umieszczone na samym początku, nie na końcu numeru, jak sugerują publikowane zdjęcia.

Sprawa wypadku Litewki. Jest komentarz prokuratury

Prokurator z Prokuratury Rejonowej Sosnowiec-Południe Bartosz Kilian przekazał w rozmowie z serwisem plotek.pl szczegóły dotyczące badań mających wyjaśnić szczegóły tego zdarzenia.

– Czekamy na opinię posekcyjną, i na ekspertyzy dotyczące urządzeń elektronicznych, które zabezpieczyliśmy od uczestników wypadku. Czekamy również na dane z toksykologii, zarówno pokrzywdzonego, jak i podejrzanego w tym wypadku. Są to tak szeroko zakrojone badania, że wymagają jeszcze trochę czasu – poinformował. Dodał także, że pierwszych wyników można się spodziewać pod koniec tygodnia.

