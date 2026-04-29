Oklaski i łzy na pogrzebie Łukasza Litewki. Polska żegna posła Lewicy

W Sosnowcu odbyły się uroczystości pogrzebowe Łukasza Litewki, posła Lewicy i społecznika, który zginął tragicznie po potrąceniu przez samochód podczas jazdy na rowerze. Ceremonia miała charakter państwowy i zgromadziła tłumy mieszkańców oraz najważniejszych polityków w kraju. Tłumy żegnały Łukasza Litewkę w Sosnowcu

Msza święta rozpoczęła się w kościele pw. św. Joachima. Jeszcze przed rozpoczęciem nabożeństwa okolice świątyni wypełniły się ludźmi, którzy przyszli pożegnać 36-letniego parlamentarzystę. Gdy trumna została wniesiona do kościoła, rozległy się oklaski.

Na pogrzebie nie zabrakło polityków z różnych obozów. W uroczystościach uczestniczyli m.in. prezydent Karol Nawrocki, premier Donald Tusk oraz liczni politycy Lewicy z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym na czele. Poruszające słowa podczas mszy na pogrzebie Łukasza Litewki

Homilię wygłosił biskup sosnowiecki Artur Ważny. Podkreślił, że Łukasz Litewka pokazał, iż „prawdziwe dobro nie potrzebuje legitymacji, wielkich haseł ani określonych barw”.

Duchowny mówił również o działalności posła i jego zaangażowaniu w pomoc innym. Zaznaczył, że w świecie pełnym konfliktów i podziałów Łukasz Litewka potrafił wnosić empatię i życzliwość. „Mało jest takich ludzi”

Po zakończeniu mszy głos zabrał Włodzimierz Czarzasty. W emocjonalnym wystąpieniu wspominał Litewkę jako człowieka oddanego ludziom i zwierzętom.

„Kochał ludzi, żył dla innych, pomagał. Ludzie wierzyli, że Łukasz pomoże, gdy inni nie mogli już nic zrobić (...) Pamiętam Wielkanoc 2021 r., dzwoni i mówi: w Warszawie jest pies, dla którego znalazłem dom w Sosnowcu, przywieź go. Przywiozłem, bo to było dla niego ważne” – opowiadał Czarzasty.

– Nie polityka. Stworzenia, ludzie i Sosnowiec. Był oddany ludziom i sprawom. To on określał, co jest ważne, a co jest nieważne. Jednoczył ludzi. Potrafił zgromadzić wokół siebie osoby o różnych poglądach, nawet po śmierci – zwracał uwagę marszałek Sejmu.

– Mało jest takich ludzi. Żegnacie kogoś najbliższego, ukochanego, ale wiedzcie, że był bliski i ukochany dla tysięcy ludzi, był dobrym człowiekiem (...) Łukasz, pozostaniesz w naszych sercach, dziękuję ci za twoje życie – zakończył Czarzasty.

Łukasz Litewka był znany nie tylko z działalności politycznej. Jego fundacja TeamLitewka wspierała leczenie dzieci, pomagała potrzebującym rodzinom i ratowała zwierzęta. Bliscy zmarłego poprosili, aby zamiast przynosić kwiaty wykonać „gest dobroci” i wesprzeć osoby lub organizacje potrzebujące pomocy.