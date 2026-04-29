Jerzy Owsiak po śmierci Łukasza Litewki: Takich posłów powinniśmy wybierać

Szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy opublikował emocjonalny wpis poświęcony Łukaszowi Litewce. Jak przyznał, przez lata znał go wyłącznie z korespondencji mailowej. Litewka miał regularnie pisać do Owsiaka o akcjach pomocowych, zwłaszcza dotyczących ratowania zaniedbanych i porzuconych zwierząt.

Jerzy Owsiak wspomina Łukasza Litewkę

Owsiak podkreślił, że zawsze odpowiada na wiadomości od ludzi zaangażowanych społecznie. Przyznał też, że do dziś wysyła odręcznie pisane listy do osób, których działania uważa za ważne i wartościowe.

„Łukasz pisał o swoich akcjach, pomysłach na akcje, gdzie przeplatały się przede wszystkim zwierzęta – te zaniedbane, porzucone” – napisał Owsiak.

Szef WOŚP: do momentu wypadku nie wiedziałem, że był posłem

Prezes WOŚP zaznaczył, że aż do informacji o tragicznym wypadku nie miał świadomości, że Litewka był parlamentarzystą. Jak podkreślił, polityk nigdy nie wykorzystywał swojego stanowiska w kontaktach z nim.

Owsiak przyznał jednocześnie, że współczesna polityka i medialne relacje z obrad Sejmu często budzą w społeczeństwie zniechęcenie. W tym kontekście wskazał, że postawa Łukasza Litewki była dla niego wyjątkiem.

Według Owsiaka właśnie tacy ludzie powinni trafiać do parlamentu – zaangażowani społecznie, obecni wśród ludzi i działający nie tylko w czasie kampanii wyborczych.

Owsiak: takich ludzi potrzebujemy w polityce

W swoim wpisie Jerzy Owsiak apelował, by wyborcy zwracali większą uwagę na społeczną działalność kandydatów do parlamentu. Jego zdaniem Łukasz Litewka może być wzorem polityka, który naprawdę angażuje się w pomoc innym.

Szef WOŚP podkreślił także, że poseł potrafił budzić sympatię niezależnie od poglądów politycznych czy przynależności partyjnej.

Owsiak odczytał to na wizji. „Jurek, cały Sosnowiec płacze”

Owsiak ujawnił również, że podczas swojej audycji radiowej otrzymał wiadomość od wolontariuszki Pokojowego Patrolu, która napisała: „Jurek, cały Sosnowiec płacze”.

Na zakończenie wpisu podkreślił, że pamięć o Łukaszu Litewce powinna pozostać symbolem budowania społeczeństwa opartego na empatii, serdeczności i zaangażowaniu w sprawy innych ludzi.