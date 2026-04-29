Nietypowa reakcja Sikorskiego na konferencji. Wystarczyło jedno zdanie

Radosław Sikorski w trakcie konferencji prasowej odniósł się do doniesień w sprawie przyszłości Zbigniewa Ziobry. Zarówno w kampanii wyborczej, jak i po zwycięstwie, Peter Magyar jasno deklarował, że dla byłego ministra sprawiedliwości oraz jego zastępcy Marcina Romanowskiego nie ma miejsca na Węgrzech.

– Nie będziemy przyjmować międzynarodowych przestępców. Mogę im tylko zasugerować, że powinni wrócić do domu i stanąć przed wymiarem sprawiedliwości. No chyba że już wyjechali, ale jeżeli nie wyjechali, to zostaną poddani ekstradycji – komentował szef Tiszy.

Zbigniew Ziobro uciekł do Turcji?

Marcin Romanowski został odnaleziony przez dziennikarzy na Węgrzech, jednak w kontekście Zbigniewa Ziobry pojawiły się plotki, że mógł uciec do Turcji. – Nie wolno mi komentować spekulacji. Nie wiem, co zamierza Zbigniew Ziobro. Wiem, że jego psim obowiązkiem jest stanięcie przed polskim prokuratorem – ocenił szef MSZ.

Polityk KO ostro skrytykował także polityków, którzy w trakcie kampanii wyborczej jeździli na Węgry, aby udzielić wsparcia Viktorowi Orbanowi. – Dzisiaj nie znają człowieka, a pielgrzymowali do Budapesztu i wbrew zwyczajowi międzynarodowemu ingerowali w węgierskie procesy wyborcze – mówił. – To nie jest w polskim interesie, żeby jechał prezydent Polski, popierał jednego polityka w innym kraju, po czym tydzień temu się okazywało, że ten polityk ma bardzo niskie poparcie. Wystarczyło słuchać rady MSZ – dodał.

Tak Radosław Sikorski zwrócił się do dziennikarki TV Trwam

W czasie konferencji dziennikarze różnych stacji mieli możliwość zadawania pytań Radosławowi Sikorskiemu. Szkło kontaktowe zwróciło uwagę na reakcję szefa MSZ po tym, jak pytanie chciała zadać przedstawicielka Telewizji Trwam.

– Dzień dobry, Urszula Zbyszyńska-Witek z telewizji Trwam. Panie premierze – zaczęła. Polityk KO wszedł reporterce w słowo. – Szczęść Boże – powiedział.

