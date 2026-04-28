Romanowski odnaleziony. Zaskakujące ustalenia dziennikarzy

Marcin Romanowski, poszukiwany przez polską prokuraturę, od wielu miesięcy przebywa na Węgrzech, gdzie uzyskał azyl polityczny. Jak ujawnił portal śledczy Direkt36, polityk PiS mieszka w Budapeszcie w mieszkaniu należącym do osoby związanej z frakcją parlamentarną Fideszu Viktora Orbana.

Marcin Romanowski odnaleziony. Tak żyje w Budapeszcie

Według ustaleń dziennikarzy, były wiceminister sprawiedliwości zajmuje 81-metrowe lokum w prestiżowej Dzielnicy I, położonej w budańskiej części miasta. Właścicielem nieruchomości jest Zsolt David Parkai – współwłaściciel mieszkania i pracownik klubu parlamentarnego Fideszu. Umowa najmu miała zostać zawarta jeszcze przed jego zatrudnieniem w partii, jednak – jak wynika z dokumentów – były wiceminister przebywa tam od grudnia 2024 roku.

Dziennikarze Direkt36 odwiedzili Marcina Romanowskiego w miejscu jego pobytu. Polityk PiS początkowo otworzył drzwi, jednak po krótkiej wymianie zdań odmówił odpowiedzi na pytania i zamknął je przed reporterami.

W międzyczasie Zsolt David Parkai potwierdził, że wynajmuje mieszkanie wspólnie z bratem i że to on skontaktował się z politykiem PiS, wiedząc o działalności firmy zajmującej się wynajmem nieruchomości. Dodał również, że umowa może zostać rozwiązana, jeśli zmieni się status prawny byłego wiceministra i jego pobyt na Węgrzech stanie się nielegalny.

Marcin Romanowski i jego problemy z prawem

Wobec Marcina Romanowskiego wydano już dwa europejskie nakazy aresztowania. Pierwszy uchylono, jednak w lutym 2026 roku sąd ponownie uwzględnił wniosek prokuratury o jego wydanie.

Jak ustalili reporterzy Direkt36, polityk PiS utrzymuje kontakty z węgierskimi środowiskami politycznymi i instytucjami. Jest zatrudniony w Centrum Praw Podstawowych, gdzie prowadzi polsko-węgierski Instytut Wolności. Jego działalność obejmuje m.in. publicystykę krytyczną wobec rządu Donalda Tuska.

Peter Magyar o przyszłości Ziobry i Romanowskiego

Peter Magyar, którego partia Tisza zdecydowanie wygrała wybory parlamentarne i zdobyła większość konstytucyjną, podczas jednej z konferencji prasowych nawiązał do przyszłości Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. – Nie będziemy przyjmować międzynarodowych przestępców. Myślę, że jasno dałem do zrozumienia, że politycy PiS nie powinni udawać się do IKEI, aby kupić meble, bo długo tu nie zabawią – stwierdził polityk.

– Mogę im tylko zasugerować, że powinni wrócić do domu i stanąć przed wymiarem sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro był ministrem sprawiedliwości, więc musi znać polski system sądowy. No chyba że już wyjechali, ale jeżeli nie wyjechali, to zostaną poddani ekstradycji – zapowiedział Peter Magyar.

