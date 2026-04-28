Posłowie PiS ukarani przez marszałka Sejmu. Stracą gigantyczne kwoty

Włodzimierz Czarzasty we wtorek 28 kwietnia zorganizował konferencję prasową w związku z rozpoczynającym się trzydniowym posiedzeniem Sejmu. Marszałek poinformował m.in., że dzień wcześniej „na Prezydium zostały wyciągnięte konsekwencje w stosunku do posłów PiS: Dariusza Mateckiego i Michała Wosia w związku z zakłóceniem przez nich porządku i prowadzenia obrad”. Zapadła jednomyślna decyzja. Każdy z polityków straci połowę uposażenia przez trzy miesiące.

Wkrótce więcej informacji