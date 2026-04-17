„Najwyższa kara”. Tak odpowie Berkowicz po incydencie w Sejmie

Poseł Konfederacji Konrad Berkowicz został ukarany przez Prezydium Sejmu. Przez trzy miesiące będzie pobierał jedynie połowę swojego wynagrodzenia. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podkreślał, że jest to najwyższa kara, jaką ten organ mógł wymierzyć.

Czarzasty o Berkowiczu: Nikt swastyki do Sejmu wnosił nie będzie

— Został ukarany za to, że wniósł flagę faszystowską na posiedzenie Sejmu. 7 mln ludzi zginęło podczas II wojny światowej. Nie ma zgody na to, żeby emblematy faszystowskie, swastyka były wnoszone na salę sejmową – podkreślał Czarzasty. Jednocześnie marszałek uciął dywagacje na temat zasadności protestu polityka.

— Osobiście muszę państwu powiedzieć, nie dam się wkręcić w rozmowę pt. „ocena wypowiedzi pana Berkowicza” czy „brak oceny wypowiedzi pana Berkowicza”. Każdy poseł ma prawo mieć swoje poglądy i to jest zupełnie inna historia, ale nikt swastyki na salę sejmową wnosił nie będzie. Robimy to również dlatego, żeby dać sygnał innym posłom i posłankom, że nigdy to nie będzie tolerowane — zapowiadał.

