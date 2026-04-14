To on zastąpi Karola Nawrockiego? Jest kandydat na nowego szefa IPN
Dr Mateusz Szpytma Źródło: PAP/EPA / Marcin Obara
Kolegium IPN zarekomendowała Mateusza Szpytmę na nowego szefa. To historyk, który do tej pory pełnił funkcję zastępcy prezesa.

Po wyborze Karola Nawrockiego na prezydenta, Instytut Pamięci Narodowej pozostaje bez prezesa. W listopadzie ubiegłego roku rekomendowano do tej funkcji dr. hab. Karola Polejowskiego. Sejm nie zdecydował się jednak na jego powołanie. Większość posłów z komisji sprawiedliwości i praw człowieka negatywnie zaopiniowała jego kandydaturę.

Kolegium IPN rekomendowało kandydata na prezesa

W najnowszy komunikacie poinformowano o kolejnej rekomendacji. „14 kwietnia 2026 roku odbyło się posiedzenie Kolegium IPN, na którym miały miejsce rozmowy z kandydatami na stanowisko prezesa Instytutu. Po wysłuchaniu kandydatów, po zadaniu im pytań i po obradach Kolegium IPN uznało, że najlepszym kandydatem jest dr Mateusz Szpytma, obecny zastępca prezesa IPN” – czytamy.

„Przewodniczący Kolegium prof. dr hab. Wojciech Polak wręczył dokument o rekomendowaniu dr Mateusza Szpytmy na stanowisko Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej działającemu z upoważnienia Marszałka Sejmu RP Włodzimierza Czarzastego Jerzemu Woźniakowi, Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu RP” – informowano dalej.

Podczas przesłuchania kandydatów przed Kolegium IPN Szpytma zapowiedział chęć stworzenia Biura Analiz i Interwencji, które miałoby reagować na fałszywe informacje w przestrzeni publicznej poprzez m.in. komunikaty w mediach społecznościowych. Innym postulatem była zmiana regionalnej struktury IPN.

Szpytma ma w planach także "Rejestr zbrodni 1939-1956", w którym znalazłby się wykaz zbrodni na obywatelach Polski, dokonanych przez nazistowskich Niemców, sowieckich Rosjan i ukraińskich nacjonalistów. Kolejnym pomysłem jest spisanie "Encyklopedii Dam i Kawalerów Krzyża Wolności i Solidarności", która zawierałaby ponad 9500 biogramów. Podkreślił również potrzebę starań o systematyczne ekshumacje polskich ofiar na terenie Ukrainy.

Kto kandydował na szefa IPN?

Łącznie do wyścigu o fotel prezesa IPN stanęło dziesięcioro kandydatów:

Dr Mateusz Szpytma

Ekspert od lat związany jest z IPN, gdzie pełni funkcję wiceprezesa. Specjalizuje się w historii II wojny światowej, szczególnie w tematyce ratowania Żydów przez Polaków, której poświęcił liczne publikacje.

Dr Emilian Prałat

Historyk sztuki i regionalista, który bada przede wszystkim dziedzictwo Wielkopolski. Interesuje się także sztuką Europy Południowo-Wschodniej i działa jako społeczny opiekun zabytków.

Dr Maciej Kossowski

Historyk i ekspert w dziedzinie ochrony zabytków. Przez lata kierował własnym Centrum Ratownictwa Zabytków w Warszawie i działał na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego.

Dr Joanna Napierała

Pracuje w IPN w Poznaniu jako kustoszka archiwum. Zajmuje się dokumentacją historyczną i działa w środowiskach archiwistów oraz badaczy historii.

Dr Marek Kołłątaj

Lekarz i oficer rezerwy Marynarki Wojennej. Z IPN wiąże go zainteresowanie edukacją historyczną i przekonanie, że młodsze pokolenia powinny lepiej znać przeszłość.

Dr Arkadiusz Kazański

Historyk z gdańskiego IPN, specjalizujący się w historii opozycji i okresu PRL. W jego dorobku są wystawy, publikacje oraz setki haseł do „Encyklopedii Solidarności”.

Dr Aldona Dydek

Pracuje w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. W swojej działalności naukowej zajmuje się tematyką religijną i społeczną. W poprzednim konkursie zapowiadała m.in. szeroką archiwizację relacji świadków historii.

Dr Tomasz Ceglarz

Działa w poznańskim oddziale IPN, gdzie zajmuje się upamiętnianiem historii i miejsc pamięci. Jest autorem pracy o działalności Klubu Inteligencji Katolickiej w Szczecinku.

Dr Leszek Buller

Kieruje Centrum Projektów Europejskich w Warszawie, a jednocześnie pracuje naukowo na UKSW. Zajmuje się tematyką społeczną i ekonomiczną, a wcześniej współtworzył kierunek ekonomia na uczelni.

Dr hab. Przemysław Benken

Historyk wojskowości i politolog związany z IPN w Szczecinie. Specjalizuje się w analizie konfliktów zbrojnych i historii najnowszej. Jest autorem m.in. książek o ofensywie Tet czy tajemniczej śmierci Jana Rodowicza „Anody”.

