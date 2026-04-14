To on zastąpi Karola Nawrockiego? Jest kandydat na nowego szefa IPN

Po wyborze Karola Nawrockiego na prezydenta, Instytut Pamięci Narodowej pozostaje bez prezesa. W listopadzie ubiegłego roku rekomendowano do tej funkcji dr. hab. Karola Polejowskiego. Sejm nie zdecydował się jednak na jego powołanie. Większość posłów z komisji sprawiedliwości i praw człowieka negatywnie zaopiniowała jego kandydaturę.

Kolegium IPN rekomendowało kandydata na prezesa

W najnowszy komunikacie poinformowano o kolejnej rekomendacji. „14 kwietnia 2026 roku odbyło się posiedzenie Kolegium IPN, na którym miały miejsce rozmowy z kandydatami na stanowisko prezesa Instytutu. Po wysłuchaniu kandydatów, po zadaniu im pytań i po obradach Kolegium IPN uznało, że najlepszym kandydatem jest dr Mateusz Szpytma, obecny zastępca prezesa IPN” – czytamy.

„Przewodniczący Kolegium prof. dr hab. Wojciech Polak wręczył dokument o rekomendowaniu dr Mateusza Szpytmy na stanowisko Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej działającemu z upoważnienia Marszałka Sejmu RP Włodzimierza Czarzastego Jerzemu Woźniakowi, Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu RP” – informowano dalej.

Podczas przesłuchania kandydatów przed Kolegium IPN Szpytma zapowiedział chęć stworzenia Biura Analiz i Interwencji, które miałoby reagować na fałszywe informacje w przestrzeni publicznej poprzez m.in. komunikaty w mediach społecznościowych. Innym postulatem była zmiana regionalnej struktury IPN.

Szpytma ma w planach także "Rejestr zbrodni 1939-1956", w którym znalazłby się wykaz zbrodni na obywatelach Polski, dokonanych przez nazistowskich Niemców, sowieckich Rosjan i ukraińskich nacjonalistów. Kolejnym pomysłem jest spisanie "Encyklopedii Dam i Kawalerów Krzyża Wolności i Solidarności", która zawierałaby ponad 9500 biogramów. Podkreślił również potrzebę starań o systematyczne ekshumacje polskich ofiar na terenie Ukrainy.

Kto kandydował na szefa IPN?

Łącznie do wyścigu o fotel prezesa IPN stanęło dziesięcioro kandydatów:

Dr Mateusz Szpytma

Ekspert od lat związany jest z IPN, gdzie pełni funkcję wiceprezesa. Specjalizuje się w historii II wojny światowej, szczególnie w tematyce ratowania Żydów przez Polaków, której poświęcił liczne publikacje.

Dr Emilian Prałat

Historyk sztuki i regionalista, który bada przede wszystkim dziedzictwo Wielkopolski. Interesuje się także sztuką Europy Południowo-Wschodniej i działa jako społeczny opiekun zabytków.

Dr Maciej Kossowski

Historyk i ekspert w dziedzinie ochrony zabytków. Przez lata kierował własnym Centrum Ratownictwa Zabytków w Warszawie i działał na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego.

Dr Joanna Napierała

Pracuje w IPN w Poznaniu jako kustoszka archiwum. Zajmuje się dokumentacją historyczną i działa w środowiskach archiwistów oraz badaczy historii.

Dr Marek Kołłątaj

Lekarz i oficer rezerwy Marynarki Wojennej. Z IPN wiąże go zainteresowanie edukacją historyczną i przekonanie, że młodsze pokolenia powinny lepiej znać przeszłość.

Dr Arkadiusz Kazański

Historyk z gdańskiego IPN, specjalizujący się w historii opozycji i okresu PRL. W jego dorobku są wystawy, publikacje oraz setki haseł do „Encyklopedii Solidarności”.

Dr Aldona Dydek

Pracuje w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. W swojej działalności naukowej zajmuje się tematyką religijną i społeczną. W poprzednim konkursie zapowiadała m.in. szeroką archiwizację relacji świadków historii.

Dr Tomasz Ceglarz

Działa w poznańskim oddziale IPN, gdzie zajmuje się upamiętnianiem historii i miejsc pamięci. Jest autorem pracy o działalności Klubu Inteligencji Katolickiej w Szczecinku.

Dr Leszek Buller

Kieruje Centrum Projektów Europejskich w Warszawie, a jednocześnie pracuje naukowo na UKSW. Zajmuje się tematyką społeczną i ekonomiczną, a wcześniej współtworzył kierunek ekonomia na uczelni.

Dr hab. Przemysław Benken

Historyk wojskowości i politolog związany z IPN w Szczecinie. Specjalizuje się w analizie konfliktów zbrojnych i historii najnowszej. Jest autorem m.in. książek o ofensywie Tet czy tajemniczej śmierci Jana Rodowicza „Anody”.

