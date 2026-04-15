Pracował przy sprawie Iwony Wieczorek. Teraz ciążą na nim poważne oskarżenia

„W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi jednego z krakowskich funkcjonariuszy, przekazujemy, że – niezwłocznie po uzyskaniu informacji o możliwym niezgodnym z prawem zachowaniu mundurowego – Komendant Miejski Policji w Krakowie [obecnie jest nim mł. insp. Paweł Jastrząb – przyp. red.] zawiesił go w wykonywaniu czynności służbowych, wszczął wobec niego postępowanie dyscyplinarne, jak również podjął kroki zmierzające do jak najszybszego wydalenia go ze służby” – przekazał zespół prasowy wczoraj wieczorem (we wtorek).

O jakie „medialne doniesienia” chodzi? Fundacja ECPU (Elusive Child Protection Unit) Polska – czyli tzw. łowcy pe***ilów – 15 kwietnia ujawnili, że aspirant sztabowy KMP w Krakowie miał pod fałszywym imieniem i nazwiskiem w mediach społecznościowych rozmawiać z osobami nieletnimi.

Policjant planował spotkanie z 13-latką? „Przejawiał szczególne duże zainteresowanie do jednego z wirtualnych dzieci”

„Jeszcze w 2025 roku zaczepił swoją pierwszą ofiarę o jakiej wiedzieliśmy, w ciągu kolejnych tygodni jego ofiarami padły kolejne osoby małoletnie. Na szczęście były to wolontariuszki Fundacji ECPU Polska, wcielające się w rolę wirtualnych dzieci, ale dziś wiemy już, że jego ofiarami padły też realne dzieci, co w zasadzie nie dziwi przy jego wyjątkowej aktywności w sieci wobec osób poniżej 15 roku życia” – dowiadujemy się z wpisu, który opublikowany został na popularnej platformie.

Organizacja podała, że mężczyzna miał „przejawiać szczególne duże zainteresowanie w stosunku do jednego z wirtualnych dzieci”. „Dziecko to zamieszkuje Trójmiasto, co bardzo odpowiadało podejrzewanemu, dlatego że służbowo otrzymał on na początku tego roku wyjazd do Gdańska, gdzie miał być oddelegowany ds. zaginięcia Iwony Wieczorek [chodzi o głośne i niezwykle tajemnicze zdarzenie z 2010 r. – red.]. Czas wolny od służbowych obowiązków planował wykorzystać na «spontaniczne» i «przypadkowe» spotkanie się tam ze wspomnianą dziewczynką, co do której miał przekonanie, że jest 13-latką. Wystosowywał także wobec niej zaproszenia do Krakowa czy wspólnego wypoczynku w parku [rozrywki – red.] Energylandia” – zrelacjonowali przedstawiciele fundacji.

Policjant miał rozmawiać z dziewczynką m.in. o pozycjach sek****nych.



Uruchomiono postępowanie dyscyplinarne

ECPU podała, że o wszystkim powiadomione zostało Biuro Spraw Wewnętrznych Policji przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie. „Sprawa jest z najwyższą starannością procedowana przez funkcjonariuszy BSWP oraz prokuratora” – poinformowała fundacja. Mężczyzna „został zawieszony w czynnościach służbowych”. „Toczy się postępowanie dyscyplinarne. Komendant miejski skierował wniosek do wojewódzkiego [czyli do nadinsp. Artura Bednarka – red.] o wydalenie tego policjanta ze służby” – dowiadujemy się z wpisu ogólnopolskiej organizacji.

Warto zaznaczyć, że choć działania tzw. łowców pedo***** są ogólnie dobrze oceniane przez opinię publiczną, to jednak eksperci zwracają uwagę, że niektóre metody przez nich stosowane mogą być nieodpowiednie. Niektórzy zarzucają członkom różnych grup „polujących” na osoby zaburzone psychicznie, że prowadzą nielegalne prowokacje, a także, iż mogą przypadkiem zniszczyć życie niewinnym osobom – pomyłki bowiem się zdarzają, zdarzenia takie były opisywane przez media.

Każdy przypadek ujawnienia pedo**** powinien być jednak rozpatrywany indywidualnie.

