To oni mogą zastąpić Karola Nawrockiego. 10 nazwisk w grze

Rozpoczyna się walka o jedno z najważniejszych stanowisk w polskich instytucjach historycznych. O funkcję prezesa Instytutu Pamięci Narodowej ubiega się aż dziesięciu kandydatów. Wśród nich znalazł się m.in. obecny wiceprezes IPN Mateusz Szpytma.

Nowy prezes IPN. Kto zastąpi Karola Nawrockiego?

Kluczowy moment nastąpi już 14 kwietnia. Tego dnia w Warszawie odbędą się publiczne przesłuchania, podczas których kandydaci zaprezentują swoje wizje kierowania instytutem. Jeszcze tego samego dnia Kolegium IPN wskaże swojego faworyta.

Procedura wyboru nie jest jednak prosta. Najpierw Kolegium głosuje nad kandydatami – jeśli żaden nie zdobędzie bezwzględnej większości, przeprowadzane jest kolejne głosowanie. W ostateczności, jeśli nie uda się wyłonić zwycięzcy, konkurs może zostać unieważniony i rozpoczęty od nowa. Wybrany kandydat trafi następnie do Sejmu, który podejmie decyzję o powołaniu – za zgodą Senatu.

Kto zostanie szefem IPN? Lista kandydatów

O stanowisko prezesa IPN ubiegają się między innymi obecny wiceprezes Mateusz Szpytma oraz pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Gdańsku Arkadiusz Kazański. Łącznie do wyścigu o fotel prezesa IPN stanęło dziesięcioro kandydatów.

Dr Mateusz Szpytma



Ekspert od lat związany jest z IPN, gdzie pełni funkcję wiceprezesa. Specjalizuje się w historii II wojny światowej, szczególnie w tematyce ratowania Żydów przez Polaków, której poświęcił liczne publikacje.



Dr Emilian Prałat



Historyk sztuki i regionalista, który bada przede wszystkim dziedzictwo Wielkopolski. Interesuje się także sztuką Europy Południowo-Wschodniej i działa jako społeczny opiekun zabytków.



Dr Maciej Kossowski



Historyk i ekspert w dziedzinie ochrony zabytków. Przez lata kierował własnym Centrum Ratownictwa Zabytków w Warszawie i działał na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego.



Dr Joanna Napierała



Pracuje w IPN w Poznaniu jako kustoszka archiwum. Zajmuje się dokumentacją historyczną i działa w środowiskach archiwistów oraz badaczy historii.



Dr Marek Kołłątaj



Lekarz i oficer rezerwy Marynarki Wojennej. Z IPN wiąże go zainteresowanie edukacją historyczną i przekonanie, że młodsze pokolenia powinny lepiej znać przeszłość.



Dr Arkadiusz Kazański



Historyk z gdańskiego IPN, specjalizujący się w historii opozycji i okresu PRL. W jego dorobku są wystawy, publikacje oraz setki haseł do „Encyklopedii Solidarności”.



Dr Aldona Dydek



Pracuje w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. W swojej działalności naukowej zajmuje się tematyką religijną i społeczną. W poprzednim konkursie zapowiadała m.in. szeroką archiwizację relacji świadków historii.



Dr Tomasz Ceglarz



Działa w poznańskim oddziale IPN, gdzie zajmuje się upamiętnianiem historii i miejsc pamięci. Jest autorem pracy o działalności Klubu Inteligencji Katolickiej w Szczecinku.



Dr Leszek Buller



Kieruje Centrum Projektów Europejskich w Warszawie, a jednocześnie pracuje naukowo na UKSW. Zajmuje się tematyką społeczną i ekonomiczną, a wcześniej współtworzył kierunek ekonomia na uczelni.



Dr hab. Przemysław Benken



Historyk wojskowości i politolog związany z IPN w Szczecinie. Specjalizuje się w analizie konfliktów zbrojnych i historii najnowszej. Jest autorem m.in. książek o ofensywie Tet czy tajemniczej śmierci Jana Rodowicza „Anody”.

Wybory nowego prezesa IPN

Nowe postępowanie to efekt politycznych zmian na najwyższym szczeblu. Dotychczasowy prezes IPN Karol Nawrocki objął urząd prezydenta Polski, co otworzyło drogę do wyboru jego następcy. Wcześniejsza próba rozstrzygnięcia konkursu zakończyła się jednak impasem w Sejmie, mimo że Kolegium IPN wskazało swojego kandydata.

Samo stanowisko prezesa IPN należy do najbardziej niezależnych funkcji w instytucjach publicznych. Kadencja trwa pięć lat, a osoba pełniąca tę rolę nie podlega bezpośrednio organom władzy państwowej. Dodatkowo przepisy zapewniają jej szczególną ochronę prawną, co podkreśla rangę i znaczenie tego urzędu.

