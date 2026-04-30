Sejm zdecydował ws. immunitetu Macierewicza. „Odpowie za bezczelne fiksacje”

Sejmowa komisja regulaminowa, spraw poselskich i immunitetowych opowiedziała się za uchyleniem immunitetu posła PiS Antoniego Macierewicza. 30 kwietnia w Sejmie odbyło się głosowanie w tej sprawie. 242 posłów było „za” , 208 było „przeciw” . Większość bezwzględna wynosiła 231 głosów. W głosowaniu uczestniczyło w sumie 450 osób.

Co mówił Macierewicz?

Przypomnijmy, sprawa dotyczy wniosku prokuratury dotyczącego wypowiedzi Antoniego Macierewicza z 11 września 2025 r. Podczas obrad Sejmu dotyczących naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony polityk miał nazwać przedstawicieli Służby Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) „rosyjskimi agentami” .

– To nie był przypadek, nie było to doraźne działanie, to był początek wojny. Otóż tę wojnę możemy wygrać, ale jeżeli szefostwo Służby Kontrwywiadu Wojskowego nadal będzie się składało z agentów rosyjskich, których pan Donald Tusk mianował w 2011 roku – mówił wówczas Macierewicz, cytowany przez Wirtualną Polskę. Uznał również, że kierownictwo SKW tworzą „ludzie, którzy współpracowali z rosyjskimi służbami specjalnymi” .

Rzeczniczka Prokuratora Generalnego Anna Adamiak poinformowała w styczniu, że zdaniem prokuratury polityk „znieważył funkcjonariuszy publicznych – szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego gen. bryg. dr Jarosława Stróżyka oraz jego zastępców: płk Krzysztofa Duszę i płk Artura Pluto – z powodu zajmowanych przez nich stanowisk – nazywając wskazane osoby agentami rosyjskimi” . Według posła działania prokuratury mają charakter polityczny.

„Za czasów PiS-u mógł bezkarnie obrażać”

Politycy szybko odnieśli się do decyzji Sejmu. „Macierewicz bez immunitetu. Teraz przed sądem odpowie za bezczelne fiksacje na punkcie tych, którzy chronią Polskę” – napisał po głosowaniu szef MSWiA Marcin Kierwiński. Z kolei Tomasz Siemoniak stwierdził, że „za czasów PiS-u Macierewicz mógł bezkarnie obrażać oficerów służących Polsce” . „Dziś Sejm odebrał mu immunitet w sprawie obrazy kierownictwa Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Dość tego!” – dodał minister koordynator Służb Specjalnych.

Czytaj też:

