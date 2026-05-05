Zdają maturę na stadionach. Tak wyglądają egzaminy Szkoły w Chmurze

W tym roku ponad 8 tys. absolwentów Szkoły w Chmurze podeszło do egzaminów maturalnych. Mogli to zrobić w Poznaniu na stadionie Enea, w Warszawie na stadionie Legii przy ul. Łazienkowskiej, a także w Kutnie na terenie Polfarmexu.

Najwięcej, bo ponad 5 tys. osób zdaje egzaminy w stolicy, ponad 3 tys. absolwentów w Poznaniu i 60 w Kutnie. Dla uczniów oraz ich rodziców w dwóch pierwszych miastach przygotowano specjalne „miasteczka maturalne” . W sieci pojawiały się obszerne relacje z prowadzonych wydarzeń.

Matura 2026. Specjalne reguły dla uczniów Szkoły w Chmurze

W Warszawie na czas egzaminów postawiono tzw. budynki tymczasowe o standardzie konferencyjnym – poinformował rzecznik Fundacji Szkoła w Chmurze Michał Cieśla w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”.

– Są podzielone na mniejsze salki-sektory, po 21 osób w jednej, do tego egzaminator. To profesjonalna, wytłumiona przestrzeń. Jest klimatyzacja, nagłośnienie estradowe, co będzie miało znaczenie w trakcie egzaminów z języka obcego. Podobne, ale mniejsze miasteczko maturalne postawiliśmy w Poznaniu, gdzie maturę pisze trzy tysiące osób. Do tego 60 osób w Kutnie – dodał.

Jak przekazał rzecznik w rozmowie z rozgłośnią RDC, zdający muszą przestrzegać ścisłych reguł dotyczących egzaminu. Ma to związek z przejściem uczniów do sal oraz dostarczeniem arkuszy do każdej z nich.

– Jeżeli chodzi o naszych uczniów, to oni na samym początku dostali informację o tym, że wpuszczamy między godz. 6:30 a 7:30. Są to godziny ustalone wspólnie z naszymi maturzystami i okręgową komisją egzaminacyjną, która pozwala nam na to, żeby wszystkie procedury, które są wymagane do tego, żeby skutecznie przeprowadzić ten egzamin, mogły się zadziać w takiej przestrzeni – mówił rzecznik Fundacji Szkoła w Chmurze Michał Cieśla, cytowany przez serwis rdc.pl.

Gdzie odbędą się egzaminy poprawkowe Szkoły w Chmurze?

Uczniowie Szkoły w Chmurze, którzy nie zdali jednego egzaminu obowiązkowego lub nie podeszli do niego mogą ponownie podejść do matury pisemnej 24 sierpnia. Z kolei do matury ustnej 25 sierpnia. Nie wiadomo jednak, gdzie egzaminy się odbędą. Informacje w tej sprawie mają zostać przekazane uczniom w późniejszym terminie.

