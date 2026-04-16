PiS w poważnym dołku finansowym. Kaczyński prosi Polaków o wpłaty

16 kwietnia prezes PiS podczas konferencji prasowej wygłosił oświadczenie i poinformował o sytuacji finansowej ugrupowania.
– Mamy dzisiaj poważne trudności. Przez długie miesiące nie zwracaliśmy się o pomoc do społeczeństwa, ale dzisiaj różnego rodzaju przedsięwzięcia kosztują. (...) Krótko mówiąc, mamy bardzo dużo wydatków. Stąd moja bardzo serdeczna prośba do zwolenników PiS i prawicy (...) o wpłaty na konto naszej partii. Każda wpłata się liczy, nawet te niewielkie. Chodzi o to, żeby te środki były – mówił Kaczyński.
Pieniądze potrzebne przed wyborami
Lider ugrupowania zwrócił uwagę, że środki finansowe są niezbędne w szczególności do wygrania w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Podkreślił jednocześnie, że partia ma jakieś wsparcie, „ale jest na zbyt niskim poziomie”.
– Z tymi środkami, które mamy, nie damy rady. A powinniśmy dać radę, nie w interesie partii, a w interesie Polski – dodał polityk.
– Władze nielegalnie pozbawiły nas dotychczas 46 mln zł, które nam się należały zgodnie z regulacjami odnoszącymi się do finansowania przez państwo partii politycznych. To powoduje, że mamy dzisiaj poważne trudności – podkreślił w przemówieniu.
"Nie jest łatwo"
Poseł Henryk Kowalczyk skarbnik PiS w rozmowie z „Faktem” ujawnił, że zmniejszyła się liczba wpłat na konto PiS. Znacznie wieksze zainteresowanie miało być przed wyborami prezydenckimi.
– Nie jest łatwo — to, co mamy teraz, starcza właściwie na bieżące funkcjonowanie, a potrzebujemy też środków na szersze działania, choćby debaty programowe, które w tej chwili odbywają systematycznie, co dwa tygodnie. One wymagają finansowania, dlatego prowadzimy zbiórki – mówił Kowalczyk.
Według ustaleń dziennika największa darowizna już w tym roku wyniosła 15 tys. zł., a najmniejsza 2,5 tys. zł. W sumie wpłacono na rzecz PiS blisko 60 tys. zł. Z kolei w zeszłym roku do 15 kwietnia odnotowano 27 wpłat na sumę 456 tys. 134 zł – przekazał „Fakt”.
Czytaj też:
