Kandydat PiS rusza po Kraków. „Nie mam znajomości ani układów”

Michał Drewnicki oficjalnie rozpoczął walkę o fotel prezydenta Krakowa. Polityk PiS zaprezentował swoją kandydaturę w Nowej Hucie. Podczas spotkania w Alei Róż w Nowej Hucie zaznaczył, że „urodził się i wychował w Krakowie, a z miastem związał zarówno życie rodzinne, jak i zawodowe”.

– To miejsce szczególne ze względu na moją osobistą historię, jak i także wartości, które chce prezentować w kampanii. Jestem stąd, nie przyjechałem tutaj na kampanię wyborczą i nie wyjadę zaraz po wyborach. Wszystko co dobrze dzieje się w Krakowie, to siła i energia ludzi i to jest przesłanie, z którym idę na kampanię wyborczą – podkreślił.

Michał Drewnicki kandydatem PiS w Krakowie. Taki ma plan dla miasta

Jak mówił, „od początku swojej działalności publicznej reprezentuje interes mieszkańców, a jego polityczna droga nie była oparta na wpływach czy politycznych koneksjach”. – Za mną nie stoi jakieś znane nazwisko, nie mam bogatych rodziców, nie mam też znajomości. Nie mam długu wobec żadnego środowiska lobbystycznego, żadnej koterii, żadnego układziku towarzyskiego. Jedyny dług, który mam to są mieszkańcy Krakowa – zapewniał Michał Drewnicki.

W swoim wystąpieniu polityk PiS przedstawił wizję Krakowa jako „miasta ambitnego, stawiającego na rozwój gospodarczy, innowacje i dobrze płatne miejsca pracy”. Przekonywał, że stolica Małopolski powinna skuteczniej wykorzystywać potencjał uczelni oraz mieszkańców, a decyzje dotyczące miasta powinny zapadać z uwzględnieniem głosu krakowian. – Chcę Krakowa, który słucha ludzi, gdzie nie różnego rodzaju lobby i koterie decydują, ale zwykli ludzie – zaznaczył.

Kandydat PiS zapowiedział również „działania na rzecz wyrównywania różnic między poszczególnymi częściami Krakowa, zwiększenia przejrzystości w zarządzaniu finansami publicznymi oraz ograniczenia wpływu grup interesu na miejską politykę”.

Michał Drewnicki rozpoczął kampanię PiS w Krakowie

Zdaniem Michała Drewnickiego „Kraków potrzebuje także dużego, rozwojowego projektu, który stałby się impulsem do dalszego wzrostu miasta”. – Sądzę, że dla Krakowa potrzeba jest pewnego mitu, pewnego projektu, który byłby takim krakowskim Centralnym Portem Komunikacyjnym. Oczywiście ja nie chcę tutaj budować CPK, chciałbym natomiast byśmy mieli taki projekt ambitny, który mógłby pchnąć Kraków na drogę rozwoju – stwierdził.

Przedterminowe wybory prezydenta Krakowa zostaną przeprowadzone po odwołaniu w referendum dotychczasowego włodarza miasta Aleksandra Miszalskiego. Do tej pory swój start ogłosili: Bartosz Bocheńczak (Konfederacja), Aleksandra Owca (Partia Razem), Michał Klimek (partia Grzegorza Brauna) oraz Grażyna Zofia Świat (Bezpartyjni Samorządowcy Małopolski) i Sławomir Pietrzyk (Socjaldemokracja Polska). W grze pojawia się również nazwisko byłego prezesa NIK Mariana Banasia.

Czytaj też:

Strategia PiS w Krakowie. „To bezpieczne posunięcie. Może przynieść przyzwoity wynik”Czytaj też:

Wyścig o fotel prezydenta Krakowa nabiera tempa. Nowy kandydat wchodzi do gry