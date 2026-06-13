Koszmarny sondaż dla Przemysława Czarnka. Tak ocenili go Polacy

Kilka miesięcy temu Przemysław Czarnek został ogłoszony jako kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera po najbliższych wyborach parlamentarnych, które zgodnie z planem mają odbyć się jesienią 2027 r. – Jeżeli wygramy, premierem będzie profesor Przemysław Czarnek. A potem będzie pytanie, jak się sprawdzi – bo takie stawiamy wobec każdego premiera – powiedział Jarosław Kaczyński w niedawnym wywiadzie dla Wirtualnej Polski.

– Zawsze premier podlega ocenie przez zaplecze parlamentarne, tak funkcjonują partie i system parlamentarny. Czasem już pierwszy miesiąc przynosi pozytywne zaskoczenia. Przykładem była Beata Szydło, która przed premierostwem była burmistrzem małego miasta i gminy Brzeszcze. A w roli premiera sprawdziła się – dodał prezes PiS.

Polacy ocenili kandydata PiS na premiera. Ten sondaż to koszmar dla Czarnka

W najnowszym sondażu, który pracownia SW Research przeprowadziła dla rp.pl, Polki i Polacy zostali zapytani, czy ich zdaniem Przemysław Czarnek byłby dobrym szefem rządu. Aż 64,2 proc. badanych odpowiedziało przecząco, a 18,3 proc. uważa, że kandydat PiS dobrze sprawdziłby się w roli premiera. 17,5 proc. badanych nie ma zdania w sprawie.

– Przemysław Czarnek byłby złym premierem według siedmiu na dziesięciu badanych z wyższym wykształceniem (71 proc.) i zbliżonego odsetka respondentów, których dochody przekraczają 7000 zł netto (72 proc.). Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania takie zdanie najczęściej podzielają osoby z największych miast (70 proc.) – komentuje wyniki badania Justyna Sobczak, senior project manager w SW Research.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 9-10 czerwca 2026 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

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