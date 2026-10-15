Nawrocki wezwał Czarnka i Morawieckiego. Tajemnicze rozmowy w Pałacu Prezydenckim

Przemysław Czarnek i Mateusz Morawiecki opublikowali w środę wieczorem osobne zdjęcia ze spotkań z prezydentem Karolem Nawrockim. Do rozmów doszło po wydarzeniach w Trybunale Konstytucyjnym i decyzji głowy państwa o odwołaniu zaplanowanego wyjazdu do Słowenii.

Kancelaria Prezydenta nie poinformowała oficjalnie ani o spotkaniach, ani o ich dokładnej tematyce. Z wpisów polityków wynika, że rozmowy odbywały się oddzielnie.

Czarnek po „długiej rozmowie” z prezydentem

Pierwsze zdjęcie zamieścił Przemysław Czarnek, którego Prawo i Sprawiedliwość wskazało jako swojego kandydata na premiera. Polityk podziękował Nawrockiemu za „długą rozmowę”.

Jak stwierdził, spotkanie było dla niego inspiracją przed rozmowami z przedsiębiorcami w Małopolsce, ale przede wszystkim przed „dzisiejszymi działaniami w obronie praworządnego Trybunału Konstytucyjnego”. Wcześniej Czarnek zachęcał do udziału w zapowiedzianej na sobotę manifestacji przed siedzibą TK. Przekonywał, że osoby chcące bronić niezależności polskich instytucji nie powinny pozostawać z boku.

Morawiecki: Czas wrzucić wyższy bieg

Osobne zdjęcie z Karolem Nawrockim opublikował lider Rozwoju Plus Mateusz Morawiecki. Były premier nie odniósł się bezpośrednio do kryzysu wokół Trybunału. „Dobra, konkretna rozmowa z Prezydentem RP Karolem Nawrockim o bezpieczeństwie, gospodarce i przyszłości Polski” – przekazał Morawiecki. Jak dodał, Polska musi iść do przodu, a nadszedł czas, aby „wrzucić wyższy bieg”.

Spotkania przykuły uwagę ze względu na trwającą rywalizację na prawicy. Czarnek jest jednym z najważniejszych polityków PiS i kandydatem partii na szefa przyszłego rządu. Morawiecki stoi natomiast na czele Rozwoju Plus, czyli formacji rozłamowej, konkurującej z Prawem i Sprawiedliwością o część tego samego elektoratu.

Nawrocki zmienił plany po wydarzeniach w TK

W środę Karol Nawrocki osobiście pojawił się w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego, gdzie spotkał się z przebywającymi tam sędziami. Wcześniej Maciej Berek złożył w Sejmie ślubowanie z formułą „wobec prezydenta” jednak bez jego udziału, a następnie przekazał Kancelarii Prezydenta pisemną rotę z podpisem poświadczonym notarialnie.

Berek wraz z innymi sędziami udał się później do TK. Prezes Trybunału Bogdan Święczkowski nie dopuścił go jednak do orzekania. Przed budynkiem doszło również do przepychanek pomiędzy policją a manifestantami.

Ze względu na „powagę sytuacji” Nawrocki odwołał zaplanowany na czwartek i piątek udział w spotkaniu prezydentów państw Unii Europejskiej w Słowenii.

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