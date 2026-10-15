Były prezes TK: Kaczyński siłowo okupuje Trybunał. „Granica musi być postawiona”

– Trudno sobie wyobrazić bardziej niedemokratyczne działanie niż to, co się w tej chwili dzieje – stwierdził Jerzy Stępień, komentując protesty przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego. Były prezes TK uznał, że Jarosław Kaczyński, oskarżając rząd o siłowe przejęcie instytucji, sam wspiera jej „siłową okupację”.

– Ja tutaj jestem zwolennikiem bardzo zdecydowanego działania władz. Gdzieś musi być postawiona granica – podkreślił Stępień w pierwszym programie Polskiego Radia.

Stępień popiera obecność policji przy sędziach

Rozmowa dotyczyła wydarzeń przed siedzibą TK, gdzie pojawili się policjanci oraz zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości. Funkcjonariusze zabezpieczali wejście sędziów wybranych przez obecną większość parlamentarną, których Bogdan Święczkowski nie dopuszcza do orzekania.

– Ja to akceptuję, bo oni mają prawo wejść do tego budynku. Mają prawo wykonywać swoje obowiązki – powiedział Stępień, odnosząc się do policyjnej asysty.

Były prezes TK nazwał „żenującym” zachowanie osób blokujących sędziom dostęp do pomieszczeń. Zastrzegł jednocześnie, że nie akceptowałby siłowego usunięcia Bogdana Święczkowskiego z urzędu. – Nie możemy sobie wyobrazić, że to będzie wejście siłowe, wyrzucenie pana Święczkowskiego, złapanie go za klapy. Jest to nie do pomyślenia – zaznaczył.

Spór o immunitet Bogdana Święczkowskiego

Zdaniem Stępnia jedyna zgodna z prawem droga do rozwiązania kryzysu prowadzi przez postępowanie karne oraz wniosek o uchylenie immunitetu prezesa TK. Gdyby Święczkowski odmówił zwołania Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK, obowiązek ten, w ocenie byłego prezesa Trybunału, powinien przejąć jego zastępca, a następnie sędzia z najdłuższym stażem.

W rozmowie Stępień początkowo stwierdził, że nie przypomina sobie wcześniejszego wniosku dotyczącego Święczkowskiego. Taki wniosek został jednak skierowany przez prokuratora generalnego Waldemara Żurka w 2025 roku w związku ze śledztwem dotyczącym wykorzystywania systemu Pegasus.

Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK nie zgodziło się wówczas na pociągnięcie Święczkowskiego do odpowiedzialności karnej. Prokuratura kwestionowała sposób rozpoznania sprawy, wskazując, że część sędziów mogła nie zapoznać się z niejawnymi materiałami dowodowymi.

„To są rzeczy niedopuszczalne”

Stępień skrytykował również wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, który działania policji określił jako element „systemu dyktatorskiego” i „barbarzyńskiej dziczy”. Prezes PiS zapowiadał rozliczenie osób uczestniczących w działaniach przed Trybunałem po zmianie władzy.– To są słowa, które nigdy nie powinny paść. To są rzeczy niedopuszczalne – ocenił były prezes TK.

Stępień zakwestionował też legalność długotrwałego protestu przed budynkiem Trybunału. Zwrócił uwagę, że jego uczestnicy zajęli fragment pasa drogowego, a Święczkowski zapowiedział, że w razie próby ich usunięcia udostępni im teren należący do TK.

Były prezes TK popiera odcięcie finansowania

Jerzy Stępień pozytywnie ocenił także działania rządu zmierzające do nieprzekazania Trybunałowi środków budżetowych od początku 2027 roku. Przyznał, że decyzja mogłaby uderzyć także w jego własne świadczenia, ale w obecnej sytuacji władza nie powinna ustępować.

Były prezes TK skrytykował ponadto pomysł „resetu konstytucyjnego”, zakładającego wygaszenie kadencji obecnych sędziów i ponowne obsadzenie Trybunału. Jego zdaniem bez wcześniejszej zmiany konstytucji takie rozwiązanie byłoby niezgodne z ustawą zasadniczą. Krytykował przede wszystkim pomysły Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego.

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