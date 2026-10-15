Zatrzymania po proteście przed TK. „Skandaliczne zachowania wobec funkcjonariuszy i sędziów”

Marcin Kierwiński w środę 14 października mówił w TVN24 o konsekwencjach protestu przed Trybunałem Konstytucyjnym. Sprawa związana jest ze ślubowaniem Macieja Berka. Minister spraw wewnętrznych i administracji powiedział, że „policja zrobiła to, co do niej należało, a wobec wielu osób, które zachowywały się w sposób skandaliczny wobec funkcjonariuszy i sędziów TK będę wnioski do prokuratury”. Zatrzymano trzy osoby. Prokuratura z urzędu zajęła się Robertem Bąkiewiczem.

– Myślę, że takich interwencji prokuratorskich, na podstawie materiałów zgromadzony przez policję, będzie więcej – zapowiedział szef MSWiA. Głos ws. wydarzeń przed Trybunałem Konstytucyjnym zabrał również wcześniej w RMF FM komendant główny policji. – Wiele osób zostało wylegitymowanych. Osoby zatrzymane za naruszenie nietykalności policjantów, znieważenie – tłumaczył generał Marek Boroń.

Protesty przed TK po ślubowaniu Macieja Berka. Policja reaguje na przestępstwa

Szef KGP zaznaczył, że „za wcześnie” jeszcze na zarzuty. – Teraz będziemy zbierać materiał dowodowy – wyjaśnił gen. Boroń. Podobnie wygląda sprawa dotycząca liczby naruszeń nietykalności funkcjonariuszy. Przeglądany są również nagrania z monitoringu. – Te wszystkie działania, które były związane z zabezpieczeniem samego zgromadzenia, które tam się działo i reakcja uczestników tego zgromadzenia miało wpływ na tą eskalację tego, co tam się odbyło – mówił komendant główny policji.

Gen. Boroń podkreślił, że samo zgromadzenie było „zarejestrowane, a więc legalne, ale protestujący nie mogli blokować wjazdu i utrudniać pracy TK”. Policjanci musieli za to „reagować na znieważanie funkcjonariuszy, bo to jest już przestępstwo”. Policja była „tylko i wyłącznie” przed Trybunałem Konstytucyjnym, ale gdyby „została poinformowana, że w środku doszłoby do przestępstwa, to musiałaby zareagować”.

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