Awantura pod budynkiem TK. Robert Bąkiewicz na celowniku prokuratury

W środę (14 października), przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego zebrał się tłum ludzi. Uczestniczyli oni w proteście, który miał związek ze ślubowaniem nowo wybranego sędziego TK – Macieja Berka. To były minister nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Donalda Tuska, który pojawił się dziś w budynku Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej, by w gabinecie marszałka Sejmu – Włodzimierza Czarzastego – wziąć udział w ceremonii.

Nowy członek TK, który ślubował wobec prezydenta, ale nie w jego obecności – jak zaznaczają politycy opozycji (m.in. Prawa i Sprawiedliwości) – po wszystkim udał się do siedziby TK, by oficjalnie rozpocząć tam pełnienie swoich obowiązków.

Wydarzenia te zmotywowały grupę ludzi, by zamanifestować rzekomy „skandal”.

Robert Bakiewicz może mieć nowe kłopoty

Przed budynkiem TK s. Berek spotkał się z prezesem Bogdanem Święczkowskim, który oświadczył w rozmowie z dziennikarzami, że „nie dopuścił” dzisiaj nowego członka TK „do orzekania – do czasu uzyskania informacji prezydenta”. Szef TK wskazał, że Karol Nawrocki ma odpowiedzieć na pytanie, czy uznaje ślubowanie w Sejmie za „złożone w jego obecności”, czy nie.

– Wyślę pismo ws. do pana prezydenta. Zobaczymy, co pan prezydent na to powie – poinformował Święczkowski zebranych.

Głowa państwa, która nie skorzystała z zaproszenia, by uczestniczyć w ceremonii ślubowania nowego sędziego, zabrała później głos, stwierdzając, że „jeżeli Berek nie dokonał formalności ślubowania przed nim to z pewnością nie jest sędzią TK”.

Przed budynkiem TK zebrali się m.in. przedstawiciele Ruchu Obrony Granic czy klubów „Gazety Polskiej” (tygodnika, którego redaktorem naczelnym jest Tomasz Sakiewicz – szef Telewizji Republika także zresztą był dzisiaj obecny przed siedzibą Trybunału).

Zachowaniu Bąkiewicza, który brał udział w proteście, przyglądają się obecnie śledczy. „W Prokuraturze Okręgowej w Warszawie zarejestrowano dziś z urzędu materiały [dowodowe – red.] i wszczęto czynności sprawdzające w zakresie zmuszania przemocą i groźbą bezprawną funkcjonariuszy Policji do zaniechania prawnych czynności służbowych pod TK przez Roberta Bąkiewicza i inne osoby” – poinformowali przedstawiciele organów ścigania.

Spełniła się zapowiedź prokuratora generalnego?

Głos ws. zabierał wcześniej minister sprawiedliwości.

„Dzisiejsza próba sparaliżowania pracy Trybunału Konstytucyjnego przez Roberta Bąkiewicza i jego ludzi spotka się ze zdecydowaną odpowiedzią” – zapowiadał we wpisie na platformie X Waldemar Żurek.

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