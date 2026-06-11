Pozytywny trend dla Kosiniaka-Kamysza. Tak Polacy ocenili szefa MON. Sondaż dla „Wprost”

W grudniu 2023 r. Władysław Kosiniak-Kamysz został powołany w skład Rady Ministrów na urząd wicepremiera i ministra obrony narodowej. Lider Polskiego Stronnictwa Ludowego stoi na czele wspomnianego resortu w czasach, kiedy tuż za polską granicą toczy się rosyjska agresja na Ukrainę. Wciąż utrzymuje się także widmo możliwej eskalacji sytuacji na granicy Polski z Białorusią, do której już w przeszłości reżim Alaksandra Łukaszenki wykorzystywał cudzoziemców, inspirując kryzys migracyjny.

Prowokacyjne działania są osadzone nie tylko w świecie rzeczywistym, ale również przenikają do obszaru cyfrowego. Potężną bronią w tym kontekście jest sianie dezinformacji, aby destabilizować i manipulować odbiorcami, a co za tym idzie, wywoływać chaos, polaryzować społeczeństwo oraz podważać zaufanie do instytucji publicznych i mediów.

Tak Polacy ocenili Kosiniaka-Kamysza. Szef MON ma powód do radości? Nowy sondaż

W nowym sondażu, który pracownia SW Research przeprowadziła dla „Wprost”, zapytaliśmy Polki i Polaków o to, jak oceniają ministra obrony narodowej po ponad 2,5 latach sprawowania przez niego funkcji.

11,4 proc. badanych wskazało odpowiedź „zdecydowanie dobrze”, a 30,9 proc. – „raczej dobrze”. Łącznie to 42,4 proc. pozytywnych opinii. Przeciwnego zdania jest w sumie 34,8 proc. respondentów, w tym 15,3 proc. – „zdecydowanie źle” ocenia działalność Władysława Kosiniaka-Kamysza, a 19,5 proc. – „raczej źle”. 22,8 proc. ankietowanych zadeklarowało, że nie ma zdania w sprawie.

Sprawdziliśmy także, w jakich grupach ankietowanych najsilniejsze były wskazania na dwie najbardziej skrajne odpowiedzi. Wyniki są interesujące, bo niektóre grupy powtarzają się zarówno przy pozytywnych, jak i krytycznych opiniach.