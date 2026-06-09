PiS ma kolejne stowarzyszenie. Prezes Sasin wspiera Czarnka
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PiS ma kolejne stowarzyszenie. Prezes Sasin wspiera Czarnka

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Jacek Sasin
Jacek Sasin Źródło: X / PiS
Politycy Prawa i Sprawiedliwości założyli stowarzyszenie „Po Pierwsze Polska”. Celem stowarzyszenia jest wspieranie kampanii Przemysława Czarnka.

Jacek Sasin poinformował na platformie X, że we wtorek 9 czerwca 2026 r. powstało nowe stowarzyszenie „Po Pierwsze Polska”.

Misją stowarzyszenia jest wzmacnianie jedności naszej partii, aktywne wspieranie kampanii prof. Przemysława Czarnka oraz wypracowywanie rozwiązań programowych, które otworzą Polsce i Polakom drogę do bezpiecznej i pomyślnej przyszłości pod rządami Prawa i Sprawiedliwości. Prezesem stowarzyszenia został Jacek Sasin.

Jak wyjaśnił, „Po Pierwsze Polska” tworzą parlamentarzyści PiS, a liczba deklaracji członkowskich złożonych przez osoby chcące zaangażować się w jego działalność przekroczyła już 100.

– Jako członkowie stowarzyszenia deklarujemy pełną lojalność wobec Prawa i Sprawiedliwości oraz naszego lidera, Prezesa Jarosława Kaczyńskiego” – podkreślił prezes stowarzyszenia „Po Pierwsze Polska” Jacek Sasin.

Dodał jednocześnie, że stowarzyszenie nie będzie działać poza partią czy tworzyć własnych struktur terenowych, pozostając inicjatywą funkcjonującą wyłącznie w ramach PiS.

Funkcje wiceprezesów objęli: Elżbieta Witek oraz europosłowie Tobiasz Bocheński i Patryk Jaki. Sekretarzem stowarzyszenia został poseł Michał Moskal, a skarbnikiem poseł Marek Wesoły.

To nie pierwsze stowarzyszenie

W kwietniu 2026 r. były premier i wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki poinformował o założonym przez siebie stowarzyszeniu Rozwój Plus, które pierwotnie wywołało napięcia w partii, gdzie część kierownictwa uznała je za próbę budowy odrębnego ośrodka wpływu.

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Źródło: WPROST.pl