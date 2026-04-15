Kaczyński wściekły na Morawieckiego. W PiS zawrzało

W Prawie i Sprawiedliwości narasta konflikt wewnętrzny. Wszystko za sprawą inicjatywy Mateusza Morawieckiego, który wraz z grupą najbliższych współpracowników postanowił powołać nowe stowarzyszenie o nazwie „Rozwój Plus”.

– Naszym celem jest tworzenie dodatkowej przestrzeni do dialogu, wymiany doświadczeń oraz inicjowania działań wspierających rozwój społeczny i gospodarczy Polski — tłumaczył w rozmowie z WP były premier.

Nowy projekt Morawieckiego wywołał chaos w PiS

W szeregach stowarzyszenia znaleźli się m.in. Michał Dworczyk i Krzysztof Szczucki, a także inni politycy związani z PiS. Choć oficjalnie stowarzyszenie ma służyć jako przestrzeń do debaty i wymiany doświadczeń, w partii coraz częściej mówi się o nim jako o projekcie politycznym z potencjalnie dużymi konsekwencjami.

Mariusz Błaszczak ocenił, że nowa inicjatywa może być „formą dezintegracji środowiska politycznego PiS”. Podobne obawy wyraził rzecznik partii Rafał Bochenek, który podkreślił, że „udział w tym przedsięwzięciu nie służy dobru partii”, zwłaszcza w momencie, gdy — jego zdaniem — kluczowa jest jedność.

Jeszcze mocniej wybrzmiał głos Przemysława Czarnka. W emocjonalnym wpisie zaadresowanym do „drogich patriotów”, były szef MEN stwierdził, że „to nie czas jest czas egoizmu i partyjniactwa”. Polityk dodał, że „ten, kto chce szukać wrogów na prawicy, kto chce dzielić i kto stawia swój interes ponad dobro Polski, ten jego wsparcia, ani aprobaty nie znajdzie”.

Kaczyński kontra Morawiecki. Spór o nowe stowarzyszenie w PiS

Według nieoficjalnych doniesień Jarosław Kaczyński próbuje powstrzymać rozwój inicjatywy Mateusza Morawieckiego, a niektórzy politycy są wzywani na rozmowy mające odwieść ich od udziału w stowarzyszeniu. Pojawiły się także sygnały o bezpośrednich telefonach do parlamentarzystów.

Jak dowiedział się „Newsweek”, na czwartek 16 kwietnia zaplanowano kolejne spotkanie ścisłych władz PiS w siedzibie partii przy Nowogrodzkiej.

Mimo tego, środowisko skupione wokół Mateusza Morawieckiego nie zamierza się wycofywać. Na spotkaniach w Warszawie pojawiło się kilkudziesięciu polityków, a liczba osób zainteresowanych projektem może sięgać nawet czterdziestu parlamentarzystów.

Co ciekawe, jak relacjonują uczestnicy, krytyczne stanowisko władz partii nie zniechęciło ich, a wręcz przeciwnie – zmobilizowało do działania.

Wyciekły kulisy pilnego zebrania w siedzibie PiS. Jarosław Kaczyński postawił zakazCzytaj też:

Zapadł wyrok w sprawie Kaczyński kontra Tusk. Sąd nie miał wątpliwości