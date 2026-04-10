Morawiecki szykuje nową inicjatywę. Rozłam w PiS coraz bliżej?

Stowarzyszenie związane z byłym premierem Mateuszem Morawieckim może powstać jeszcze przed wakacjami – wynika z wypowiedzi posła PiS Marcina Horały w Radiu RMF24.

Polityk przyznał, że prace nad inicjatywą są już mocno zaawansowane, choć formalnie organizacja jeszcze nie została powołana. – Są to mocno zaawansowane prace, ale jeszcze nie zostały skonkludowane działaniami – powiedział Horała, pytany o projekt.

Na pytanie o możliwy termin startu inicjatywy, poseł ocenił, że scenariusz uruchomienia jej przed wakacjami jest bardzo prawdopodobny. – Oceniam to za bardzo prawdopodobne – dodał.

Według Horały w prace nad stowarzyszeniem zaangażowanych jest obecnie „kilkadziesiąt, może ze sto osób”, tworzących grupę inicjatywno-założycielską. Jak podkreślił, docelowo organizacja ma być znacznie większa. – Członków stowarzyszenia będzie dużo więcej – zaznaczył.

