Nawrocki chce wiedzieć, co myślą o nim Polacy. Gigantyczne wydatki

Kancelaria Prezydenta RP od początku kadencji Karola Nawrockiego wydała ponad 100 tys. zł na badania opinii publicznej – Analizy dotyczyły m.in. reakcji społeczeństwa na wybrane ustawy, które zostały zawetowane przez głowę państwa.

Zlecanie sondaży i badań fokusowych przez kancelarię nie jest nowością, jednak do tej pory nie było wiadomo, jak szeroki jest zakres takich działań i ile dokładnie kosztują.

Kancelaria Prezydenta bada Polaków. Zamówiono sondaże

Początkowo Kancelaria Prezydenta zapewniała, że do 5 grudnia nie poniesiono żadnych wydatków z tytułu zamawiania sondaży. Jak się później okazało, badania były realizowane, a ich rozliczenie nastąpiło później, już po złożeniu wniosku o informację publiczną przez redakcję Gazeta.pl.

„Analizy realizowane przez wskazane podmioty dotyczyły zagadnień związanych z analizą działalności prezydenta i relacji ustrojowych, postaw wobec wybranych problemów społecznych, prawnych i gospodarczych, a także opinii na temat wybranych projektów legislacyjnych i zagadnień z zakresu spraw społecznych” – przekazali urzędnicy z KPRP.

Wiadomo jednak, że łącznie zamówiono cztery sondaże:

umowa z IBRiS o wartości ponad 49 tys. (badania CAWI)

umowa z Social Changes o wartości ponad 31 tys. zł (badania CAWI)

umowa z Gold Miners o wartości ponad 30 tys. zł (badania typu Focus Group Interview)

umowa z OGB Pro na realizację usługi analitycznej o wartości ponad 7,3 tys. zł

Karol Nawrocki sprawdza nastroje Polaków

Kancelaria odmówiła ujawnienia szczegółowych wyników badań, argumentując, że „stanowią one materiał roboczy, wewnętrzny”.

Szczególną uwagę zwracają badania fokusowe (Focus Group Interview), w których uczestnicy w grupach dyskusyjnych dzielą się opiniami na zadane tematy pod okiem moderatora. Tego typu badania pozwalają lepiej zrozumieć, jak konkretne decyzje polityczne mogą być odbierane przez wyborców.

Wyniki takich analiz mogą mieć znaczenie dla sposobu prowadzenia polityki, zwłaszcza w kontekście aktywności legislacyjnej prezydenta.

Czytaj też:

