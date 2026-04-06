Karol Nawrocki zaskoczył w Wielkanoc. „150 kg na ławce poszło w górę”

Karol Nawrocki zaskoczył w Wielkanocny Poniedziałek. Prezydent pochwalił się w mediach społecznościowych zdjęciami ze spotkania z Mariuszem Pudzianowskim. Trening z najsilniejszym człowiekiem na świecie – napisał prezydent.

Relację ze wspólnych sportowych zmagań zamieścił w sieci także Mariusz Pudzianowski. Kilka dni temu miałem wyjątkową okazję potrenować z prezydentem Polski i muszę przyznać – chłop ma naprawdę charakter – podkreślił ośmiokrotny Mistrz Polski i sześciokrotny Mistrz Europy Strongman. Choć umówiliśmy się, żeby nie cisnąć na maksa, nie odpuścił ani na chwilę, a 150 kg na ławce poszło w górę jak nic! Jak na kogoś, kto przede wszystkim trenuje boks, to naprawdę imponujący wynik. Szacun! – podkreślił Mariusz Pudzianowski.

instagram

Były sportowiec dodał, że podczas treningu miał okazję zamienić kilka zdań z Karolem Nawrockim a rozmowa nie dotyczyła tylko i wyłącznie tematów sportowych. Okazało się, że mamy podobne spojrzenie na wiele spraw. Z takim przywódcą, który ma swoje zdanie i nie przed nikim się nie ugina, naprawdę chce się stać w jednej linii. To właśnie kogoś tak zdecydowanego Polska potrzebowała – ocenił Mariusz Pudzianowski.

W dalszej części wpisu były strongman dodał, że fajnie było spędzić wspólnie czas, zrobić porządny trening i zobaczyć, jak energia i determinacja idą w parze z charakterem.

Czytaj też:

Polacy wydali werdykt. Te wyniki mogą zaboleć premieraCzytaj też:

TV Republika zagrożona. Konfederacja tworzy własną stację?