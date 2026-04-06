Polacy wydali werdykt. Te wyniki mogą zaboleć premiera

W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez IBRiS dla PAP ankietowanych zapytano, jak oceniają działalność polityków, którzy sprawują najwyższe stanowiska w Polsce.

Karol Nawrocki pod lupą. Tak oceniają go Polacy

Marcowy sondaż pokazuje lekkie przesunięcia w ocenach rządzących. W przypadku Karola Nawrockiego opinie są niemal równo podzielone, choć wciąż z przewagą ocen pozytywnych. Dobrze działalność prezydenta ocenia połowa badanych (50 proc.), przy czym blisko jedna czwarta wyraża zdecydowane poparcie (24 proc.). To jednak nieco słabszy wynik niż miesiąc wcześniej (spadek o 3 pkt proc.). Krytyczne zdanie o prezydencie ma 46 proc. respondentów, a 4 proc. nie ma jednoznacznej opinii.

O ocenę działań Karola Nawrockiego pytaliśmy również w sondażu SW Research dla „Wprost”. Z naszego badania wynika, że 39,1 proc. Polaków jest zadowolonych z polityki prowadzonej przez Karola Nawrockiego. Przeciwnego zdania jest 38,6 proc. badanych. Warto zwrócić uwagę na odsetek osób niezdecydowanych – aż 18,1 proc. postawiło na odpowiedź „ani dobrze ani źle” a 4,1 proc. nie ma zdania”.

Sondaż. Jak Polacy oceniają Donalda Tuska i Włodzimierza Czarzastego?

Nieco gorzej wygląda sytuacja premiera. Pozytywne oceny Donalda Tuska spadają już drugi miesiąc z rzędu, a liczba negatywnych opinii osiągnęła najwyższy poziom w zestawieniu. Dobrze działania szefa rządu ocenia 37 proc. ankietowanych, z czego 13 proc. zdecydowanie. Jednocześnie ponad połowa badanych wypowiada się o krytycznie o premierze (57 proc.), a aż 35 proc. wyraża bardzo negatywną ocenę. Odpowiedzi „nie wiem/trudno powiedzieć” wskazało 6 proc. ankietowanych.

Na tym tle wyróżnia się Włodzimierz Czarzasty, który w marcu zanotował wyraźną poprawę. Marszałek Sejmu jako jedyny poprawia w marcu swój pozytywny bilans.

Pozytywnie polityka Lewicy ocenia 42 proc. respondentów (z czego 28 proc. ocenia go „raczej dobrze”), co oznacza wzrost o 6 pkt proc. w stosunku do poprzedniego badania. Nadal jednak połowa badanych ma o Włodzimierzu Czarzastym negatywne zdanie (50 proc.), a ponad jedna trzecia ocenia jego działalność zdecydowanie źle (35 proc.). Część ankietowanych wciąż nie ma wyrobionej opinii – jest to równo 8 proc.

Badanie zrealizowano w dniach od 27 do 28 marca 2026 roku metodą CATI na próbie liczącej 1067 dorosłych Polaków.

