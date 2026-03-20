Polacy odwracają się od Karola Nawrockiego? Ten sondaż daje do myślenia

Jednym z najbardziej wyrazistych elementów prezydentury Karola Nawrockiego są weta. W ostatnich dniach media zdominowała dyskusja wokół braku podpisu pod ustawą o SAFE. Unijny program zamienił się w pole politycznego starcia między „małym” a „dużym” Pałacem.

Weta obrócą się przeciwko Karolowi Nawrockiemu?

Decyzja prezydenta natychmiast wywołała falę komentarzy. Głosy krytyki płynęły nie tylko od członków rządu, ale również ze strony części środowisk eksperckich i przedstawicieli służb. Jednocześnie za Karolem Nawrockim murem stanęli politycy PiS, podkreślając, że prezydent konsekwentnie broni interesów Polski.

Weto w sprawie SAFE to jedynie najnowszy rozdział tej historii. W trakcie całej swojej kadencji prezydent zawetował łącznie 28 aktów prawnych — wśród nich znalazły się m.in. głośna ustawa wiatrakowa, przepisy dotyczące rynku kryptowalut, ustawa łańcuchowa, regulacje odnoszące się do usług cyfrowych oraz tzw. lex Kamilek.

Decyzje Karola Nawrockiego nie wpłynęły pozytywnie na i tak już mocno napięte relacje z rządem Donalda Tuska. Zamiast współpracy — coraz częściej obserwujemy polityczne przeciąganie liny, w którym każda ze stron stara się narzucić własne zdanie.

Sondaż dla „Wprost”. Polacy ocenili politykę Karola Nawrockiego

A jak postawa prezydenta jest oceniana przez Polaków? W najnowszym sondażu pracowni SW Research dla „Wprost” zapytaliśmy respondentów, jak oceniają Karola Nawrockiego w roli prezydenta Polski.

Wyniki mogą dawać politykowi powody do refleksji. O ile w większości wcześniejszych badań cieszył się on bardzo dobrymi notowaniami, tym razem obraz jest wyraźnie mniej korzystny. Wyniki zostały zaokrąglone do pierwszego miejsca po przecinku.

„Z sondażu wynika, że 39,1 proc. Polaków jest zadowolonych z polityki prowadzonej przez Karola Nawrockiego. Z tej grupy 18,3 proc. wskazało odpowiedź „bardzo dobrze” a 20,8 proc. „dobrze””.

„Przeciwnego zdania jest 38,6 proc. badanych. Tak więc różnica jest tutaj w granicach błędu statystycznego. 10,2 proc. ocenia działalność głowy państwa „źle” a 28,4 proc. „zdecydowanie źle”. Warto zwrócić uwagę na odsetek osób niezdecydowanych – aż 18,1 proc. postawiło na odpowiedź „ani dobrze ani źle” a 4,1 proc. nie ma zdania”.

Sondaż. Tak Polacy oceniają Karola Nawrockiego

Analiza wyników wskazuje, że Karol Nawrocki jest nieco lepiej oceniany przez mężczyzn (41,8 proc.) niż przez kobiety (36,7 proc.). Jednocześnie to właśnie mężczyźni częściej wyrażają wobec niego opinie negatywne (40,9 proc.) niż kobiety (36,4 proc.).

Wyraźniejsze różnice widoczne są między grupami wiekowymi. Największą aprobatę dla działań prezydenta odnotowano wśród najmłodszych respondentów – w wieku 25–34 lata (51,5 proc.) oraz do 24. roku życia (50,2 proc.). Z kolei najwięcej krytycznych opinii pojawia się wśród osób powyżej 50. roku życia, gdzie odsetek niezadowolonych sięga 52,7 proc.

Różnice widoczne są również w zależności od poziomu wykształcenia. Najwięcej zwolenników Karola Nawrockiego jest wśród osób z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym (49,6 proc.). Z kolei największy sceptycyzm wykazują osoby z wyższym wykształceniem – 44,5 proc.

Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania, prezydent najlepiej oceniany jest przez mieszkańców miast do 20 tys. mieszkańców (46 proc.). Najsłabsze noty otrzymuje natomiast w największych ośrodkach, liczących powyżej 500 tys. mieszkańców, gdzie odsetek negatywnych ocen sięga 52,4 proc.