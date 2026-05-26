Tym politykom ufają Polacy. Oto liderzy i najwięksi przegrani

CBOS postanowił sprawdzić, którzy politycy cieszą się największym zaufaniem Polaków. Gdy weźmiemy pod lupę wyniki najnowszego sondażu okazuje się, że nie odnotowano żądnego polityka, który w ciągu ostatniego miesiąca wyraźnie poprawiłby swoje notowania społeczne.

Oznacza to, że zmiany w rankingu wynikały przede wszystkim ze słabszych ocen części liderów sceny politycznej. Ponadto, dla wielu przedstawicieli rządzącej koalicji był to miesiąc wyraźnego osłabienia notowań.

Najnowszy sondaż zaufania. Nawrocki na czele, ale jest haczyk

Majowy sondaż zaufania do polityków pokazuje, że chociaż Karol Nawrocki nadal pozostaje liderem rankingu, jego notowania od dwóch miesięcy nie przekraczają poziomu 50 proc. Obecnie prezydentowi ufa 48 proc. respondentów, natomiast brak zaufania deklaruje 38 proc.

Tuż za głową państwa uplasowali się przedstawiciele rządu. Drugie miejsce zajął minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, któremu ufa 45 proc. ankietowanych. Niewiele gorszy wynik osiągnął szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, mogący liczyć na zaufanie 44 proc. badanych.

Sondaż. Którym politykom ufają Polacy?

Poza podium uplasowali się: Rafał Trzaskowski. Zaufanie do prezydenta Warszawy zadeklarowało 40 proc. respondentów, a więc niemal dokładnie tyle samo ile stwierdziło, że nie ufa politykowi KO (39 proc.).

Na dalszych pozycjach znaleźli się Krzysztof Bosak, któremu ufa dokładnie taki sam odsetek respondentów jak Donaldowi Tuskowi (po 38 proc.) oraz Adrian Zandberg ex aequo ze Sławomirem Mentzenem (po 33 proc. deklaracji zaufania). Pierwszą dziesiątkę zamykają Włodzimierz Czarzasty, któremu ufa 32 proc. badanych oraz Małgorzata Kidawa-Błońska – 31 proc.

Sondaż. Tym politykom nie ufają Polacy

Najwyższy poziom nieufności odnotowali prezes PiS Jarosław Kaczyński (59 proc.) oraz Grzegorz Braun (56 proc.). Bardzo krytycznie oceniani są również Przemysław Czarnek i Mateusz Morawiecki. Obu politykom nie ufa po 51 proc. badanych. Na dalszych miejscach uplasowali się: Donald Tusk (46 proc.), Sławomir Mentzen (42 proc.) oraz Rafał Trzaskowski (39 proc.) i Karol Nawrocki (38 proc.).

