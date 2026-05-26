Większy nadzór na kolei i w miastach. Jest decyzja Tuska

Donald Tusk po konsultacji ze służbami i Rządowym Centrum Bezpieczeństwa podjął decyzję, że od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 roku w całej Polsce będą obowiązywać podwyższone stopnie alarmowe związane z bezpieczeństwem i cyberbezpieczeństwem.

W całym kraju nadal obowiązywać będą stopnie alarmowe BRAVO i BRAVO-CRP, natomiast na infrastrukturze kolejowej utrzymany zostanie stopień CHARLIE.

„Podwyższone stopnie alarmowe mają charakter zapobiegawczy i służą zwiększeniu bezpieczeństwa państwa. Nie oznaczają bezpośredniego zagrożenia dla mieszkańców, lecz podnoszą gotowość służb do reagowania na potencjalne incydenty” – podkreśla RCB.

