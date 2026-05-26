Dantejskie sceny przed obradami sejmiku. „Wpuście ludzi!”

To, co działo się w siedzibie sejmiku, pokazywał na platformie X m.in. Sebastian Łukaszewicz. Sytuację określił mianem „skandalu”. „Ochrona nie wpuszcza ludzi na publiczne obrady, a zarząd województwa z podlaskiej Koalicji Obywatelskiej i nowego Polskiego Stronnictwa Ludowego po cichu próbuje przeforsować promigracyjne stanowisko!” – twierdził.

Poseł Prawa i Sprawiedliwości opublikował materiał wideo, który przedstawia dantejskie sceny. „Wpuśćcie ludzi! Wpuśćcie ludzi! Wpuśćcie ludzi!” – skandowali mieszkańcy razem z politykami. Doszło nawet do użycia siły – na filmie widać mężczyzn, między którymi doszło do szarpaniny.

Wybuchł protest. „Nie zgadzamy się na narzucanie nam masowej migracji”

Na miejscu – oprócz byłego wicemarszałka województwa podlaskiego – obecny był były minister aktywów państwowych. Jacek Sasin informował, jaki cel miała manifestacja w stolicy Podlasia, do której doszło tuż przed sesją sejmiku. Zapewniał, że PiS ma takie samo stanowisko, jak protestujący. „Nie zgadzamy się na przymusowe mechanizmy narzucania nam masowej migracji z obcych kręgów kulturowych!” – podkreślał na Facebooku.

Były wicepremier zaznaczał też, że „bezpieczeństwo mieszkańców jest dla PiS priorytetem”. „Błędów Zachodu popełnić nie możemy! Będziemy się domagać przyjęcia takiego stanowiska przed zdominowanym przez Koalicję 13 Grudnia sejmikiem” – brzmi fragment wpisu, który opublikowany został w mediach społecznościowych.

Szef rządu: Polska nie przyjmie ani jednego migranta w ramach unijnego mechanizmu relokacji

Portal Wirtualna Polska przypomniał o zapewnieniach premiera Donalda Tuska w 2025 roku. Przewodniczący Koalicji Obywatelskiej zaznaczał, że Rzeczpospolita „nie przyjmie ani jednego migranta” – Polska została bowiem „zwolniona” z obowiązku przyjmowania cudzoziemców „w ramach unijnego mechanizmu relokacji”.

