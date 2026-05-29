Igry w Gliwicach. Po zamieszkach na juwenaliach zapadła decyzja w sprawie koncertów

Po burzliwych wydarzeniach podczas juwenaliów Igry w Gliwicach organizatorzy, władze miasta i służby podjęli decyzję o kontynuowaniu imprezy. Uczestnicy mogą spodziewać się jednak znacznie większych środków bezpieczeństwa.

Igry 2026. Zamieszki przerwały koncert w Gliwicach

Do incydentu doszło w czwartek wieczorem. Jak przekazała policja, grupa osób, która nie została wpuszczona na teren wydarzenia, sforsowała zabezpieczenia i wtargnęła na teren imprezy.

Początkowo interweniowała ochrona, jednak gdy sytuacja zaczęła się zaostrzać, organizator juwenaliów zwrócił się o pomoc do policji. W trakcie działań funkcjonariuszy doszło do starć. W stronę mundurowych miały lecieć butelki i kamienie, a uszkodzone zostały dwa radiowozy. Około godziny 23 koncert został przerwany.

Jest decyzja w sprawie dalszej części śląskich juwenaliów

W piątek odbyły się konsultacje z udziałem władz Gliwic, Politechniki Śląskiej, organizatorów i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Jak poinformował rzecznik Urzędu Miasta w Gliwicach Mariusz Kopeć, wydarzenie odbędzie się zgodnie z planem. Organizatorzy posiadają zgodę na udział do 10 tysięcy osób, a miejsce imprezy nie zostanie zmienione.

Trwa także usuwanie skutków czwartkowych zajść. Służby wspólnie z organizatorami porządkują teren Parku Chrobrego i okolic Łąki Igrowej, gdzie doszło do zniszczeń infrastruktury.

Więcej policjantów na miejscu juwenaliów w Gliwicach

Najważniejszą zmianą będzie zwiększenie liczby funkcjonariuszy zabezpieczających wydarzenie. Według władz miasta policyjne siły i środki mają być większe niż minimalnie wymagają tego przepisy.

Samorząd podkreśla, że od organizatorów oczekuje zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa. Priorytetem ma być spokojny przebieg pozostałej części imprezy.

Igry już nie będą takie same. Politechnika Śląska potwierdza

Politechnika Śląska zapowiedziała, że po tegorocznych wydarzeniach rozważa istotne zmiany organizacyjne. Kolejna edycja Igrów ma być już imprezą biletowaną.

Policja prowadzi obecnie analizę przebiegu zamieszek i zabezpiecza materiał dowodowy. Zatrzymano 17-letniego mieszkańca Gliwic, który według służb miał rzucać szklanymi butelkami w interweniującego policjanta. Według dotychczasowych informacji nikt nie odniósł obrażeń.

