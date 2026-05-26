Stanowski odmawia przekazania pieniędzy z internetowej zbiórki. Awantura na całego

Pod koniec listopada ubiegłego roku w Kanale Zero pojawiła się Olga Malinkiewicz. Twórczyni Saule Technologies i wynalazczyni perowskitów oskarżała wówczas inwestorów o próbę przejęcia jej technologii. Po programie Krzysztof Stanowski zorganizował internetową zbiórkę, na którą widzowie wpłacili 1 145 051 zł.

Zbiórka po programie Stanowskiego. Co z tymi pieniędzmi?

Po pół roku od tamtych wydarzeń Olga Malinkiewicz postanowiła zamieścić w sieci ostry wpis, w którym atakowała Stanowskiego. Podkreślała, że dziennikarz publicznie deklarował, że przeznaczy zebrane pieniądze na pomoc dla niej. „Darczyńcy w ponad 500 wpisach wyraźnie wskazywali wolę, by środki te trafiły do mnie, Olgi Malinkiewicz, na obronę technologii Saule” – dodawała.

„Od sześciu miesięcy ze zbiórki Stanowskiego na obronę technologii Saule nie wpłynęła ani złotówka, mimo że od miesięcy istnieje Fundacja Olgi Malinkiewicz” – zwracała uwagę naukowczyni. „Już po założeniu Fundacji Stanowski nagle wprowadził wymóg akceptacji i weryfikacji przez niego każdego wydatku Fundacji z jego zbiórki — w tym również wydatków na mój spór z Columbus Energy w sprawie technologii Saule” – informowała dalej.

Olga Malinkiewicz do Stanowskiego: Zamknij zbiórkę, oddaj pieniądze

„W sytuacji, w której Columbus Energy zapowiedział Stanowskiemu proces na 55 mln zł z powodu mojego występu w Kanale Zero, wymóg aktywnego zarządzania przez Stanowskiego moim sporem z Columbus Energy stanowi otwarty konflikt interesów po stronie Stanowskiego” – zwracała uwagę Malinkiewicz.

Jak pisała dalej, mimo tygodni negocjacji i próśb, Stanowski nie przekazał jej fundacji nawet złotówki, a obecnie odmawia ujawnienia stanu konta zbiórki. „W związku z powyższym wzywam Krzysztofa Stanowskiego do natychmiastowego zamknięcia założonej przez niego zbiórki oraz zwrócenia wszystkich funduszy darczyńcom — i pozostawienia im decyzji, w jaki sposób ich środki mają zostać wykorzystane na obronę technologii Saule” – pisała.

Stanowski odpowiada Malinkiewicz: To prawda

Na mocne zarzuty ze strony Malinkiewicz zareagował sam Stanowski. Swój wpis na X w tej sprawie zaczął od słów „tak, to prawda”. „Założyliśmy zrzutkę na 1000 złotych, uzbieraliśmy ponad milion. Zebrane przez widzów Kanału Zero pieniądze nie będą wydawane bez kontroli” – podkreślał.

„Nasz przekaz dla pani Malinkiewicz jest niezmienny – musi pokazać konkretną fakturę, uzasadnić jej związek z celem zbiórki, nie ma wydawania pieniędzy naszych widzów »na gębę«. Tymczasem pani Olga zażądała (!) od nas na dobry początek pół miliona złotych. No tak to się odbywać nie będzie” – zapewnił Stanowski.

„Zamiast pisać tutaj, proponuję Oldze by wróciła do kontaktu z wyznaczonymi przez nas prawnikami. My złej woli nie mamy, ale relacja zrobiła się co najmniej dziwna” – zakończył temat.

