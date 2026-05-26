Prezydent i rząd składają życzenia z okazji Dnia Matki. „Jesteście bohaterkami”

26 maja obchodzony jest Dzień Matki. Z tej okazji pojawiło się wiele wpisów polityków w mediach społecznościowych. „Z serca dziękujemy za podejmowany każdego dnia trud macierzyństwa. Nie byłoby nas tutaj, a na pewno nie bylibyśmy tymi samymi ludźmi, gdyby nie zaangażowanie i poświęcenie Mam, które poprzez codzienne wypełnianie tego pięknego powołania budują szczęście swoje i swoich rodzin” – podkreśliła para prezydencka w życzeniach.

Karol i Marta Nawroccy poprosili również, aby „panie o sobie nie zapominały, lecz umiały siebie doceniać i wiedziały, że matki są prawdziwymi bohaterkami”. „Wszystkie mamy martwią się, co z nas kiedyś wyrośnie. Dbajmy o Nie każdego dnia” – skomentował premier Donald Tusk, zamieszczając zdjęcie z przeszłości. „Nasze mamy – świętujmy dziś to, że je mamy” – stwierdził z kolei były szef rządu Mateusz Morawiecki.

Dzień Matki. Politycy składają życzenia z okazji święta 26 maja

„Nie ma jak u mamy” – napisał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który także zamieścił archiwalną fotografię. „Mojej mamy nie ma od 21 lat, ale dla mnie zawsze będzie. Dziękuję za życie, dziękuję za wszystko” – to z kolei wpis byłego europosła Ryszarda Czarneckiego. W tym przypadku też można zobaczyć, jak polityk wyglądał jako dziecko.

„Dziękuję wam za waszą miłość, wyzwania które podejmujecie każdego dnia, za tulenie, szeptanie, poświęcenie i łzy. Rodzicem jest się na zawsze, dlatego tak ważne jest żeby być rodzicem świadomym tego pięknego, ale i bardzo odpowiedzialnego zadania! Życzę wam drogie mamy wspierającego państwa, życzliwych osób w Waszym otoczeniu, zrozumienia i życzliwości w kryzysowych momentach” – zwróciła się do matek wiceszefowa MEN Paulina Piechna-Więckiewicz.

