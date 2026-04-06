Historyczny krzyż stanął w ogniu. Radna wywołała skandal

W Wielki Piątek w Warszawie doszło do przykrego incydentu. Na terenie parafii św. Maksymiliana Kolbego przy ulicy Rzymowskiego na Mokotowie spłonął krzyż. Był to historyczny krzyż, przed którym Jan Paweł II odprawił w 1979 roku mszę na Placu Piłsudskiego (wówczas Placu Zwycięstwa – red.).

Metalowa konstrukcja obłożona drewnem i obita blachą całkowicie zajęła się ogniem. Stołeczna policja całkowicie wykluczyła udział osób trzecich.

– Najbardziej prawdopodobną przyczyną pożaru krzyża było zaprószenie ognia od zniczy. Pod krzyżem było ich bardzo dużo, ponieważ w czwartek wierni obchodzili rocznicę śmierci Jana Pawła II. Będziemy oczywiście ustalać, czy nie brały w tym udziału osoby trzecie, natomiast w tym momencie to wykluczamy – wyjaśnił Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji.

Proboszcz parafii na Mokotowie zapewnił, że krzyż zostanie odbudowany.

W Warszawie spłonął krzyż. W sieci zawrzało

Tymczasem pożar wywołał ogromne poruszenie w mediach społecznościowych.

„Dziś wyśmiewa się samą myśl, że ktoś mógł celowo podpalić symboliczny krzyż w Warszawie (…) Trzeba czekać na ustalenia służb, ale ktoś się dziwi na te pytania?” – dopytywał poseł PiS Dariusz Matecki. „Zwłaszcza w chwili, gdy świat obiega informacja, że ISIS w swojej propagandzie wzywa do podpalania kościołów i synagog w Europie i USA. A banda lewackich imbecyli u sterów władzy w Europie wpuściła do nas miliony islamistów bez jakiejkolwiek weryfikacji” – grzmiał.

„Symboliczne i tragiczne w Wielki Piątek i dzień po rocznicy śmierci Jana Pawła w Warszawie płonie krzyż” – dodawała Jadwiga Wiśniewska, również z PiS.

Skandaliczny komentarz zamieściła w sieci Monika Kirschenstein. „Piękny widok” – napisała radna związana w przeszłości z KO w Stargardzie. Te słowa wywołały burzę w sieci. „Dlaczego o antyklerykalizm oskarżana jest lewica, kiedy to najbardziej antyklerykalne komunikaty wygłaszają liberałowie?” – zastanawiała się Anna Maria Żukowska.

Poseł Konfederacji Grzegorz Płaczek stwierdził, że „w Polsce nie ma i nie będzie jego zgody na publiczne szydzenie z wiary i symboli religijnych, w związku z czym składa zawiadomienie do prokuratury”.

„Państwo ma obowiązek reagować, gdy ktoś publicznie eskaluje nienawiść i prowokuje konflikty społeczne – zwłaszcza na tle religijnym. Można mieć różne poglądy, można krytykować Kościół, można się spierać. Ale profanacja i szyderstwo z tego, co dla milionów Polaków jest święte, jest zwykłą pogardą” – ocenił polityk.

KO odcina się od wpisu radnej

Do sprawy odnieśli się członkowie KO ze Stargardu. Na oficjalnym profilu w mediach społecznościowych opublikowano post, w którym stanowczo potępiono wpis Moniki Kirchenstein. „To niedopuszczalna prowokacja i brak szacunku dla uczuć religijnych mieszkańców” – napisano.

W dalszej części wpisu przypomniano, że polityczka od sierpnia 2025 roku nie należy do klubu radnych KO. Została wówczas zawieszona i pozbawiona członkostwa w partii.

Czytaj też:

