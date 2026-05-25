Prawdziwa „kopalnia skarbów” pod popularną lodziarnią. Kolejne znalezisko w Gdańsku

Wykopalisko pod dawną lodziarnią w Gdańsku jest obecnie jednym z najbardziej znanych w Polsce. Co pewien czas dowiadujemy się o kolejnych niezwykłych odkryciach, których dokonano w tym miejscu.

Gdańsk. Kolejne odkrycie pod dawną lodziarnią Miś

Jak poinformował rzecznik prasowy Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Marcin Tymiński, właśnie w tej lokalizacji natrafiono na jeszcze jedno znalezisko. Tym razem mowa o kamiennej płycie, z wyrzeźbionym wielkim krzyżem. To pierwsze w tym sezonie odkrycie pod dawną lodziarnią Miś.

Tymiński przekazał, że płyta z reliefem krzyża łacińskiego została wykonana z granitu. Pod nią najprawdopodobniej znajduje się miejsce pochówku, które w kolejnych dniach dokładnie zbadają pracujący w wykopie archeolodzy. Na obszarze średniowiecznego Zamczyska, gdzie znajdował się ośrodek władzy książąt pomorskich, odkryto już liczne artefakty, w tym. 7 płyt nagrobnych, z których trzy miały krzyże.

Gdańsk. Najsłynniejsze wykopalisko w Polsce?

Na tej samej działce odkryto już wcześniej pozostałości po najstarszym kościele w Gdańsku, będącym drewnianą budowlą z około 1140 roku. Sądzi się, że mógł to być pierwszy w mieście kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. Wokół budynku znajdował się cmentarz, na którym zlokalizowano ponad 200 grobów.

W ubiegłym roku całą Polskę obiegła informacja o znalezieniu w tym miejscu grobu osoby o wysokiej pozycji, być może członka książęcej świty. Krajowe media rozpisywały się o płycie nagrobnej, która przedstawiała rycerza w kolczudze, z mieczem i tarczą. Wykonano ją ze sprowadzonego specjalnie do Polski wapienia gotlandzkiego. Pod płytą znaleziono szkielet rosłego mężczyzny.

