Spłonął krzyż przed warszawskim kościołem. Pamiętał pierwszą mszę Jana Pawła II

W Wielki Piątek przy ulicy Rzymowskiego w Warszawie zobaczyć można było budzący grozę widok. Płonął krzyż, stojący przed kościołem św. Maksymiliana Marii Kolbego. Liczne zgłoszenia w tej sprawie zaczęły napływać do straży pożarnej około godziny 15.

Warszawa. Spłonął krzyż przed kościołem na Mokotowie

Wykonany z drewna krzyż obity był blachą od wewnątrz i z zewnątrz. Miał wysokość około 25 centymetrów. – Na miejscu działa pięć zastępów straży pożarnej. Nie ma osób poszkodowanych – zapewniał w rozmowie z Interią Łukasz Zagdański z KM PSP w Warszawie. Na późniejszej konferencji prasowej strażaków informowano, że krzyż na skutek pożaru stracił swoją stateczność.

„Pożar został zauważony o godz. 15.25 przez jednego z wiernych. Straż pożarna przyjechała w ciągu około 8 minut. Akcja gaśnicza przebiegła szybko i profesjonalnie” – przekazała w komunikacie Archidiecezja Warszawska. Proboszcz parafii, ks. kan. Andrzej Krzesiński zapewniał, że krzyż zostanie odbudowany, a jego metalowa konstrukcja nie uległa zniszczeniu.

Podkreślano też, że incydent nie wpłynie na porządek nabożeństw zaplanowanych na czas Triduum Paschalnego.

Pożar symbolicznego krzyża w Warszawie. Przypadek?

Strażacy mają już wstępne hipotezy na temat przyczyn pożaru. Reporter Polsat News dowiedział się od nich, że nie wykluczają celowego podpalenia. Biorą jednak pod uwagę także mniej złowieszcze wyjaśnienie. Wokół krzyża ustawionych było wiele zniczy, które mogły samoistnie wywołać pożar.

Znicze ustawiono przy krzyżu dzień wcześniej, przy okazji 21. rocznicy śmierci papieża Jana Pawła II. Warto zaznaczyć, że spalony krzyż to symboliczna konstrukcja. Pochodzi z pierwszej mszy świętej papieża w Polsce.

Miało to miejsce 2 czerwca 1979 roku na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. To wtedy z usta papieża Polaka padły pamiętne słowa: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi”.

Czytaj też:

Piękna wieś z wyjątkowym zabytkiem. Ten kościół nie ma żadnych gwoździCzytaj też:

Tutaj Wielkanoc świętuje się jesienią. Zaskoczeń w Nowej Zelandii jest więcej