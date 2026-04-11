Romanowski z intratną fuchą na Węgrzech. Pomogli ludzie Orbana

Marcin Romanowski objął funkcję dyrektora Węgiersko-Polskiego Instytutu Wolności. Instytucja ta działa przy Centrum Praw Podstawowych w Budapeszcie – think tanku uznawanym za część zaplecza politycznego rządu premiera Węgier Viktora Orbana, wynika z ustaleń OKO.press.

Marcin Romanowski dyrektorem Instytutu Wolności na Węgrzech

Organizacja odwołuje się do konserwatywnego hasła „Bóg, Ojczyzna, Rodzina”, a jej działalność ma podłoże medialne, polityczne i prawne. Według portalu jest ona finansowana ze środków publicznych i pełni rolę platformy współpracy między węgierskimi władzami a środowiskami związanymi z Donaldem Trumpem.

Na stronie instytutu, którym kieruje Romanowski, znalazła się informacja, że Węgry udzieliły mu schronienia. OKO.press zwraca uwagę, że sytuacja ta została zestawiona z pomocą udzielaną Polakom w 1939 roku.

CPAC Hungary i kontakty z ruchem MAGA

Jednym z kluczowych elementów działalności Centrum Praw Podstawowych jest organizacja konferencji CPAC Hungary. To europejska odsłona amerykańskiego wydarzenia skupiającego środowiska konserwatywne powiązane z ruchem MAGA.

OKO.press wskazuje, że od 2022 roku to właśnie ta instytucja odpowiada za przygotowanie konferencji na Węgrzech. Wydarzenie pełni nie tylko funkcję platformy spotkań środowisk prawicowych, ale także element zaplecza politycznego partii Fidesz. W tym roku uczestniczyli w nim Viktor Orban, Alice Weidel, Geert Wilders, Santiago Abascal oraz Mateusz Morawiecki.

Romanowski zaaklimatyzował się na Węgrzech

Jak wynika z publikacji OKO.press, Romanowski nie ogranicza się tylko do obowiązków biurowych. Były wiceminister ma publikować analizy, prowadzić newsletter oraz komentować sytuację polityczną w Polsce w mediach sprzyjających węgierskiemu rządowi.

Portal podaje, że Romanowski występuje w węgierskiej telewizji publicznej oraz publikuje teksty w dzienniku „Magyar Nemzet”. W swoich wypowiedziach krytykuje polski rząd i przedstawia jego działania jako motywowane politycznie i mające na celu atakowanie konserwatystów.

Azyl na Węgrzech dla Romanowskiego i Ziobry

Marcin Romanowski od końca 2024 roku przebywa na Węgrzech, gdzie uzyskał azyl polityczny, tak jak były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. W lutym 2026 roku polski sąd wydał wobec niego europejski nakaz aresztowania.

