Kaczyński zapowiada rewolucję. Jeden szczegół zwraca uwagę

Jarosław Kaczyński oraz Przemysław Czarnek pojawili się w sobotę 11 kwietnia w Bydgoszczy. Politycy PiS wzięli udział w jednej z debat z cyklu „Myśląc Polska – Alternatywa 2.0”. Tym razem dyskusja była poświęcona głównie kwestiom związanym z edukacją.

– Dyskutanci, którzy przyjęli nasze zaproszenie, wiedzą z pewnością jedno: że suwerenność technologiczna, że silna gospodarka, że wreszcie godne życie Polaków zależą i zaczynają się w laboratoriach, na uczelniach i w głowach naukowców – przekonywał poseł Łukasz Schreiber.

PiS ma nowy pomysł na edukację. Znamy szczegóły

Prezes PiS prezentując kilka założeń najnowszego programu swojej partii dla nauki zachwalał ich zalety. – Jest to dokument, bo tak to chyba trzeba nazwać, bardzo szeroki, pełny. I to, co zostało tu już powiedziane – najambitniejszy ze wszystkich, jakie do tej pory przedstawiono – mówił polityk.

Z zapowiedzi Jarosława Kaczyńskiego wynika, że Prawo i Sprawiedliwość chce zwiększyć nakłady na naukę z 1 do 3 proc. PKP w ciągu najbliższych ośmiu lat. Pomoc w finansowaniu nauki ma zapewnić corocznie waloryzowany kapitał żelazny przeznaczony dla uczelni wyższych.

– Musi nastąpić stabilizacja sytuacji finansowej uczelni, żeby te środki z kapitału żelaznego mogły iść na indywidualne badania konkretnych uczelni. To będzie co najmniej 0,2 proc. PKB, czyli ok. 8 mld zł skarbowych papierów wartościowych dla uczelni każdego roku. Nie ma innego wyjścia. Nauka musi być dofinansowana – stwierdził Przemysław Czarnek.

Przemysław Czarnek o pomysłach PiS na edukację

Ponadto, PiS proponuje tzw. pakiet wolności akademickiej, który „miałby chronić wolność słowa”, a także zwiększenie nacisku na rozwój tzw. zawodów przyszłości. – Uczelnie w Polsce, zwłaszcza te zawodowe, będą przy pomocy metod predykcyjno-scenariuszowych każdego roku określały, jakie kierunki studiów muszą być uruchamiane i rozwijane. Stworzymy krajowy system foresightu edukacyjno-zawodowego – zapowiedział Przemysław Czarnek.

– Rozwój sztucznej inteligencji sprawi, że 50 proc. kompetencji do wykonywania zawodu będzie nieprzydatnych. Przed nami zawody przyszłości, których jeszcze nie znamy. Nauka dzisiaj musi przyspieszyć i to radykalnie, po to, by odkryć tę rzeczywistość, która jest w najbliższej przyszłości – dodawał.

Kaczyński: Polska walczy z talentyzmem

Jarosław Kaczyński w swoim wystąpieniu ocenił, że „nauka ma charakter międzynarodowy, ale w Polsce dostrzega walkę z talentyzmem”.

– Mówię o tym, bo po studiach pracowałem w zakładzie badań nad szkolnictwem wyższym, gdzie słyszałem, że trzeba walczyć z talentyzmem. Komunizm nie chciał ludzi utalentowanych. Chciał ludzi wiernych sprawie. Czasem mam wrażenie, że niektórym w Polsce na rozwoju naszego kraju niespecjalnie zależy, a może nawet nie zależy – komentował.

