Nowe rozdanie w KRS. Zapadła ważna decyzja

Krajowa Rada Sądownictwa wybrała przewodniczącego KRS. Został nim sędzia Sądu Najwyższego Dariusz Zawistowski. Za jego kandydaturą w głosowaniu tajnym było 18 osób. Trzy były przeciw, a dwie się wstrzymały. „Czas na pracę i obsadę wakatów w sądach” – skomentował senator Krzysztof Kwiatkowski.

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