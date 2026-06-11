Nowe rozdanie w KRS. Zapadła ważna decyzja
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Nowe rozdanie w KRS. Zapadła ważna decyzja

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Z ostatniej chwili. Wkrótce więcej informacji.
Z ostatniej chwili. Wkrótce więcej informacji. Źródło: Wprost
Dariusz Zawistowski został wybrany na nowego przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictw. „Za” było 18 osób, przeciw trzy, a dwie się wstrzymały. Głosowanie było tajne.

Krajowa Rada Sądownictwa wybrała przewodniczącego KRS. Został nim sędzia Sądu Najwyższego Dariusz Zawistowski. Za jego kandydaturą w głosowaniu tajnym było 18 osób. Trzy były przeciw, a dwie się wstrzymały. „Czas na pracę i obsadę wakatów w sądach” – skomentował senator Krzysztof Kwiatkowski.

Więcej informacji wkrótce.

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Źródło: WPROST.pl