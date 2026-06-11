Wyroki ETPC wymuszają zmiany w TK, SN i KRS. Rząd reaguje

Wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur podczas posiedzenia Komitetu Ministrów Rady Europy oraz rozmów z przedstawicielami Rady Europy zapewnił, że Polska konsekwentnie realizuje wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczące reform wymiaru sprawiedliwości i przywracania standardów praworządności.

Zmiany w TK i KRS. Wiceminister o szczegółach

Polityk zaznaczył, że „wszystkie sprawy dotyczące praworządności w Polsce są ze sobą powiązane i wymagają kompleksowych zmian obejmujących kluczowe instytucje systemu sądownictwa”. Jak wskazał, „państwo polskie akceptuje orzeczenia ETPC i deklaruje ich systematyczne wdrażanie”.

Wśród omawianych zagadnień znalazła się m.in. sprawa Xero Flor przeciwko Polsce, dotycząca funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego. Dariusz Mazur zwrócił uwagę, że „część zmian ma charakter rozłożony w czasie, a wygasanie mandatów sędziów w kolejnych latach ma umożliwić usunięcie wskazanych nieprawidłowości”.

Wiceminister sprawiedliwości odniósł się także do trwających prac legislacyjnych nad tzw. „ustawą praworządnościową”, która ma uporządkować skutki uchwał Krajowej Rady Sądownictwa z lat 2018–2025. Projekt przewiduje m.in. zmiany w funkcjonowaniu Sądu Najwyższego, likwidację Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz zmiany w systemie skargi nadzwyczajnej. Podstawą prac są wyroki ETPC oraz opinie Komisji Weneckiej.

W kwestii Krajowej Rady Sądownictwa Dariusz Mazur podkreślił, że „mimo istniejących sporów instytucjonalnych podejmowane są działania zmierzające do zapewnienia zgodności z europejskimi standardami, m.in. poprzez uwzględnianie opinii środowiska sędziowskiego przy wyborze kandydatów”.

Reforma SN i sądów powszechnych. Nowe informacje

Polityk wspomniał ponadto o działaniach Komisji Kodyfikacyjnej Ustroju Sądów i Prokuratury, która pracuje nad nową ustawą o Sądzie Najwyższym, mającą przywrócić jego konstytucyjny model funkcjonowania.

Wiceszef MS w trakcie posiedzenia przedstawił również planowane zmiany w sądach powszechnych, które zakładają ograniczenie wpływu władzy wykonawczej na obsadę stanowisk kierowniczych oraz wzmocnienie kontroli sądowej nad decyzjami personalnymi. Równolegle prowadzone są działania mające na celu uporządkowanie systemu delegacji sędziowskich oraz przywrócenie rozwiązań sprzed 2017 roku.

Wiceminister poinformował też o „reformach w obszarze postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów, które mają wyeliminować wcześniejsze nieprawidłowości wskazywane w orzecznictwie ETPC”. Jak dodał, „wprowadzane rozwiązania mają charakter systemowy i już teraz ograniczają ryzyka związane z niezależnością sądów”.

Czytaj też:

Nowy prezes SN naprawi błąd poprzedniczki? „Obecna sytuacja ma bardzo szkodliwe konotacje”Czytaj też:

Kaczyński się wściekł. Pierwsze decyzje nowego prezesa SN wywołały burzę