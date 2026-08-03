Uruchomił hulajnogę i wjechał pod kombajn. Chłopiec nie przeżył

W poniedziałek (3 sierpnia), w miejscowości Sypień, doszło do tragedii. Oto wstępne ustalenia organów ścigania.

Rzeczniczka prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi poinformowała, że chłopiec „z nieustalonych na ten moment przyczyn” nagle „wjechał pod kombajn”. Niestety zmarł.

Kierujący maszyną rolniczą to 48-latek (w chwili zdarzenia był trzeźwy) – dowiedziała się redakcja Polskiej Agencji Prasowej od nadkomisarz Edyty Machnik.

Ziemia Łódzka. Tragedia w m. Sypień. 11-latek nie przeżył wypadku

Tragiczne sceny rozegrały się w okolicach południa. Niedługo po wypadku na miejsce pilnie wezwano służby ratunkowe, a także przedstawicieli straży pożarnej. Wkrótce lądował tam śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z zespołem ratownictwa medycznego na pokładzie.

11-latkowi udzielono pierwszej pomocy – prowadzono reanimację (resuscytację krążeniowo-oddechową), jednak nie przywróciło to funkcji życiowych dziecku.

Funkcjonariusze policji prowadzili – pod nadzorem prokuratora – czynności na miejscu. Okoliczności wypadku są ustalane.