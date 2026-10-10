Ratunek dla systemu? Bosak ogłosił pomysły Konfederacji dla ochrony zdrowia

Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak zaprezentował w sobotę w Gorzowie Wielkopolskim pomysły Konfederacji dotyczące ochrony zdrowia. Lider ugrupowania i prezes Ruchu Narodowego odwiedził województwo lubuskie w ramach jesiennej trasy po kraju.

„Tachografy” w szpitalach. Bosak chce monitorować pracę lekarzy

Polityk Konfederacji przekonywał na konferencji, że samo zwiększanie nakładów finansowych nie wystarczy do rozwiązania problemów systemu. W opinii Krzysztofa Bosaka potrzebna jest również skuteczna kontrola tego, jak wydawane są pieniądze w służbie zdrowia.

Jednym z proponowanych przez polityka Konfederacji rozwiązań jest rejestrowanie pracy lekarzy podczas dyżurów. Bosak określił taki system mianem „tachografów”. To nawiązanie do urządzeń stosowanych w pojazdach, które zapisują m.in. czas prowadzenia, przerwy i odpoczynek kierowców. W szpitalach system miałby służyć lepszemu monitorowaniu pracy medyków.

Wyjazd po bezpłatnych studiach? Bosak proponuje zwrot kosztów

Kolejny postulat dotyczy absolwentów medycyny, którzy po ukończeniu bezpłatnych studiów opuszczają Polskę. Według Bosaka powinni oni zwracać koszty kształcenia poniesione przez państwo.

Wicemarszałek opowiedział się za co najmniej kilkuletnim kontraktem, który zobowiązywałby do odpracowania publicznych nakładów na naukę. Krzysztof Bosak powiązał tę propozycję z postulatem, by polskie uczelnie medyczne przede wszystkim przygotowywały lekarzy do pracy w kraju.

Więcej miejsc na medycynie i specjalizacjach. Kolejny postulat

Bosak wskazał również na potrzebę zwiększenia liczby miejsc na kierunkach medycznych i specjalizacjach. Krytycznie odniósł się przy tym do tego, co określił jako dużą liczbę zagranicznych studentów na niektórych wydziałach lekarskich.

„System szkolnictwa wyższego lekarskiego musi szkolić w pierwszej kolejności lekarzy dla Polaków” – powiedział.

Rząd proponuje limit pracy lekarzy. Mowa o 320 godzinach

Czas pracy medyków jest także przedmiotem rządowych propozycji. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda omawiała je w drugiej połowie września. Przewidziano limit wynoszący maksymalnie 320 godzin miesięcznie. Z kolei ministerialne rozporządzenie ma zapewnić szybsze i rzetelniejsze raportowanie czasu pracy medyków do Narodowego Funduszu Zdrowia.

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