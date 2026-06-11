To on trafi do Trybunału Konstytucyjnego. Sejm podjął decyzję

Pod koniec czerwca w Trybunale Konstytucyjnym pojawi się wakat związany z zakończeniem kadencji Andrzeja Zielonackiego. W grze o stanowisko pojawiły się dwa nazwiska.

9 czerwca sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka zarekomendowała Sławomira Patyrę na sędziego TK. Jego kandydaturę poparli posłowie KO, PSL-TD, Lewicy i Centrum. Negatywnie oceniono natomiast Artura Kotowskiego, zgłoszonego przez PiS.

Sejm wybrał nowego sędziego TK. Wyniki głosowania

W czwartek 11 czerwca podczas bloku głosowań w Sejmie posłowie dokonali wyboru sędziego, który zastąpi na stanowisku w TK Andrzeja Zielonackiego.Kandydaturę Artura Kotowskiego poparło 173 posłów, przeciw było 245, 6 wstrzymało się od głosu a 36 nie wzięło udziału w głosowaniu.

Decyzją posłów rola nowego sędziego TK przypadnie prof. Sławomirowi Patyrze. Za jego kandydaturą opowiedziało się 235 polityków (154 z KO, 29 z Trzeciej Drogi, 21 z Lewicy, 14 z Centrum, 14 z Polski 2050 oraz 3 niezależnych). Przeciw zagłosowało 184 posłów (167 z PiS, 9 z Konfederacji, 3 z Demokracji, 2 z partii Grzegorza Brauna oraz 3 niezależnych). 5 parlamentarzystów wstrzymało się od głosu a 36 nie wzięło udziału w głosowaniu.

Sławomir Patyra nowym sędzią TK. Kim jest?

Prof. Sławomir Patyra od lat związany jest z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w prawie konstytucyjnym. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał jeszcze w latach 90. Ukończył aplikację prokuratorską, a następnie skoncentrował się na pracy naukowej. Tematem jego rozprawy doktorskiej były konstytucyjne kompetencje premiera i pozycja szefa rządu w polskim systemie ustrojowym po wejściu w życie Konstytucji z 1997 roku.

Od blisko trzech dekad jest związany z Polskim Towarzystwem Prawa Konstytucyjnego. Współpracował także z Krajową Izbą Radców Prawnych, gdzie zajmował się analizą projektów ustaw i opiniowaniem zmian dotyczących ustroju państwa.

W ostatnich latach sędzia brał udział w pracach licznych zespołów eksperckich zajmujących się oceną zgodności przepisów z konstytucją. Współpracował m.in. z Senatem, gdzie doradzał w kwestiach związanych z kontrolą konstytucyjności prawa i procesem legislacyjnym

Czytaj też:

Nowy prezes SN naprawi błąd poprzedniczki? „Obecna sytuacja ma bardzo szkodliwe konotacje”Czytaj też:

Burza wokół TK. Poseł PiS krytykuje decyzję Nawrockiego