Kuriozalne sceny w studiu. Dziennikarka wyszła w trakcie rozmowy z posłem PiS

W czwartek 9 kwietnia w Sejmie sześcioro sędziów TK złożyło ślubowanie w Sejmie wobec prezydenta. Uroczystość odbyła się jednak bez udziału Karola Nawrockiego. Sprawa budzi poruszenie. Strona rządowa zarzuca głowie państwa, że nie chciała tego zrobić wcześniej, z kolei opozycja przekonuje, że wydarzenie nie ma mocy prawnej. O sprawie dyskutowali w Polsat News politycy.

– Ja zainspirowany tym wydarzeniem, które miało miejsce, dostałem zgodę od pani redaktor, to mogę to zrobić? – powiedział Krzysztof Ciecióra z PiS. Agnieszka Gozdyra zastrzegła, że nie namawia, ani nie umawia się na nic z niektórymi gośćmi. – Pan poseł mi dzisiaj zdradził przed programem, że został zainspirowany i ma taką wolę państwu coś powiedzieć. To może ja wyjdę? – skomentowała. Ciecióra zaproponował, aby przyjąć, że już złożył ślubowanie.

Ślubowanie sędziów TK w Sejmie, scenka posła PiS w studiu. „Pan sobie żarty robi i jaja wręcz”

– Pan chce teraz zrobić inscenizację i ja na jej potrzeby na chwilę wyjdę – stwierdziła dziennikarka, po czym zaczęła opuszczać studio. Polityk Prawa i Sprawiedliwości rzucił, że będzie się czuł bardziej komfortowo i wyraził za to wdzięczność. – Ślubuję być człowiekiem punktualnym i ascetycznym, ślubuję doskonale komentować w programie ‘Debata Gozdyry’. Dopiszę sobie jeszcze, że będę w tych debatach zawsze wygrywał. Odbębniłem to ślubowanie, proszę sobie to gdzieś zanotować – mówił.

Marta Wcisło z KO stwierdziła, że Ciecióra „robi sobie żarty i jaja wręcz”. Poseł PiS przekonywał, że „dokładnie powiela to, co się wydarzyło w Sali Kolumnowej Sejmu”. W związku z podwyższona temperaturą prowadząca rozmowę wróciła na swoje miejsce. Dziennikarka zapytała swojego gościa „co teraz zrobił?”, dodając po chwili, że pajacował. – To jest dobre pytanie, bo to jak taki śmiech przez łzy – podsumował Ciecióra.

Czytaj też:

Chaos wokół Trybunału Konstytucyjnego. Karol Nawrocki reaguje po ślubowaniu nowych sędziówCzytaj też:

Prezes TK: Nie wiem co się dzieje w Pałacu, wiem co się dzieje w „dworku trybunalskim”