Prezes TK: Nie wiem co się dzieje w Pałacu, wiem co się dzieje w „dworku trybunalskim”

W czwartek 9 kwietnia prezes TK Bogdan Święczkowski zorganizował konferencję prasową, na której poruszył temat ślubowania, złożonego przez nowych sędziów TK w Sejmie.

Prezes TK o nowych sędziach TK: Spotkałem się z nimi

– Spotkałem się z dwoma sędziami Trybunału Konstytucyjnego i czterema osobami, które zostały wybrane na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Wszystkim sześciorgu pogratulowałem wyboru przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, bo to jest duże wydarzenie dla każdej osoby, która Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wybierze na sędziego – oznajmił dziennikarzom Bogdan Święczkowski, czyniąc rozróżnienie pomiędzy sędziami, którzy złożyli ślubowanie przed prezydentem, a pozostałą czwórką, która zrobiła to samo w Sejmie.

