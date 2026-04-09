Bąkiewicz i Szafarowicz wzywają przed TK. W TV Republika zakłócenia sygnału

W czwartek 9 kwietnia w Sejmie w niecodziennych okolicznościach ślubowanie składali sędziowie, wybrani przez posłów do Trybunału Konstytucyjnego. Jako że prezydent Karol Nawrocki zwlekał z zaprzysiężeniem czworga z nich, cała szóstka stawiła się przed parlamentem. W swoich wystąpieniach podkreślali, że ślubują „wobec prezydenta”, zgodnie z ustawą o statusie sędziów TK.

Kontrowersyjne zaprzysiężenie sędziów TK

Na uroczystości obecni byli m.in. marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałkowie Sejmu oraz byli prezesi Trybunału. Zabrakło jednak samego prezydenta, a jego otoczenie oraz sejmowa opozycja podkreślała, że doszło do złamania przepisów, bo tylko on może odebrać taką przysięgę.

Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki podkreślił, że próby zastąpienia ustawowej procedury inną formą należy ocenić jako odmowę podporządkowania się prawu, co zgodnie z przepisami może być równoznaczne ze zrzeczeniem się stanowiska sędziego TK. Prezydencki minister Marcin Przydacz podkreślał, że TK nadal liczy 11 sędziów, a 4 pominiętych kandydatów przekreśliło swoje kandydatury czwartkowymi działaniami.

Protesty po „zaprzysiężeniu” i problemy w TV Republika

Przed Sejmem odbywał się protest, w którym uczestniczyły m.in. osoby związane z Ruchem Obrony Granic. obecni byli też posłowie PiS Mariusz Gosek i Sebastian Kaleta. Do większej frekwencji namawiała stacja Tomasza Sakiewicza TV Republika. Tego samego dnia odnotowała ona pewne problemy z sygnałem. Jej dziennikarzy nie wpuszczono też na ceremonię ślubowania, co wzmogło narrację o izolowaniu „wolnych mediów”.

Z kłopotów Republiki kpił profil na X „Oglądam »Wiadomości«, bo nie stać mnie na dopalacze2”. „Kochani, trwa atak na Dom Wolnego Słowa. TV Republika poinformowała też, że »WOLNYM MEDIOM« nie wyrażono zgody na uczestniczenie w uroczystości. Czy macie może pomysł o jakich mediach mogą oni pisać?” – dociekał autor wpisu.

Do protestu przed TK wzywali też politycy związani z PiS: Robert Bąkiewicz i Oskar Szafarowicz. „Wszyscy pod Trybunał Konstytucyjny na Szucha!” – pisał ten pierwszy na X. „Polscy patrioci zmierzają pod Trybunał Konstytucyjny- obronimy legalną instytucję” – dodawał drugi.

Zaprzysiężenie sędziów w Sejmie. Kaczyński: Grotestkowe, szkodliwe

Zamieszanie skomentował również prezes PiS Jarosław Kaczyński. – To oczywiście nie było żadne zaprzysiężenie i twierdzenie, że zwracają się do prezydenta ci przysięgający „nibysędziowie”, tylko zwiększało skalę groteskowości tego wszystkiego – mówił.

– Ale z drugiej strony to jest zjawisko niezmiernie szkodliwe, bo to jest po prostu niszczenie państwa, niszczenie praworządności, deptanie jej w sposób po prostu niebywały. A to, że śmieszny, to jest tutaj drugorzędne – dodawał.

– Istotą tego, co się stało jest po prostu całkowite odrzucenie zasad praworządności. A jeżeli chodzi o skutki, to z całą pewnością to nie ma skutków, które prowadzą do tego, że ci panowie mogą orzekać – podsumował.

Sędziowie TK ślubowali bez prezydenta. W sieci zawrzałoCzytaj też:

TV Republika grzmi o problemach z odbiorem stacji. Przyczyna jest prozaiczna