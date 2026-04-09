TV Republika grzmi o problemach z odbiorem stacji. Przyczyna jest prozaiczna

Telewizja Republika poinformowała w mediach społecznościowych, że „docierają do niej sygnały o problemach z odbiorem” stacji. W związku tym TV Republika zaapelowała do swoich widzów, a w przypadku trudności dali o tym znać w komentarzu. Poproszono o podanie miasta lub regionu oraz ze źródła korzystania – telewizji naziemnej, kablówki, satelity, lub internetu. Na portalu stacji wyjaśniono, że zgłaszane problemy dotyczą odbioru Telewizji Republika w ramach naziemnej telewizji cyfrowej.

Dochodzi do „poważnych zakłóceń obrazu i dźwięku”. „Sygnał jest zniekształcony, przerywany lub całkowicie zanika, co uniemożliwia komfortowe oglądanie programu. W niektórych przypadkach obraz zamienia się w kolorowe piksele, a dźwięk zostaje urwany lub znacząco opóźniony” – czytamy. Doniesienia mają dotyczyć różnych regionów Polski. Problem ma być związany z multipleksem. Skala zgłoszeń ma dowodzić, że sytuacja nie jest jednostkowa.

TV Republika alarmuje o problemach z odbiorem stacji. Emitel prowadzi serwisowanie obiektów

Odpowiedź wydaje się jednak oczywista. Emitel na swojej stronie zamieścił harmonogram planowanych przerw konserwacyjnych na dwa tygodnie. W czwartek 9 kwietnia prace obejmą m.in. Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze znajdujące się na Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Przerwy obejmą ósmy multipleks, na którym znajduje się właśnie TV Republika i częstotliwość 191,5 MHz. Prace przewidziano od godz. 8 do 14.

Serwisowanie w tych godzinach, jeśli chodzi o stację Tomasza Sakiewicza obejmie też Telewizyjny Ośrodek Nadawczy w Człuchowie przy ul. Szkolnej, RTCN Suwałki na Górze Krzemianucha. Warto zaznaczył, że przerwy konserwacyjne będą się także odbywać w piątek. Chodzi o RTCN Koszalin / Gołogóra, czy RTCN Zielona Góra / Jemiołów i godz. 00:15 – 03:30, a także RTCN Żagań / Wichów w godz. 05:30 – 08:00. Kolejne prace planowane są dopiero we wtorek.

